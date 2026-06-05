２０１３年から１４年近くプレーしたＭＦ東慶悟が今季限りで契約満了　ＦＣ東京が発表「クラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出」

ＦＣ東京は５日、ＭＦ東慶悟との契約が百年構想リーグ限りで満了となり、退団すると発表した。

３５歳のＭＦ東は大分、大宮を経て２０１３年に加入。ＦＣ東京には１３年半在籍した。キャリア通算Ｊ１で４１０試合２８得点、Ｊ２で２９試合６得点の実績を誇る。ＦＣ東京では４３１試合出場で２５得点。

クラブを通じ、「ＦＣ東京ファン・サポーターのみなさん。１４年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！ みなさんの応援は、自分にとってまさに『Ｙｏｕ’ｌｌ Ｎｅｖｅｒ Ｗａｌｋ Ａｌｏｎｅ』そのものでした。大好きなクラブで１４シーズンもプレーできたこと、そしてこのクラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出です！本当に感謝しかありません！ クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。このクラブの成功をこれからも心より願っています！またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」とコメントした。