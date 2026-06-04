X（旧Twitter）にて、5月1日から試験的に運用が始まった内閣広報室試行アカウントが、6月2日より「内閣広報官（色々投稿試し中）」に生まれ変わった。元々は1カ月限定の運用を想定していたが、引き続き内閣広報官の佐伯耕三氏が運用し、高市政権にまつわるあらゆる情報を届けていく予定だ。

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首相の動静などをXでポストしてきたアカウント「首相官邸」は、2011年11月25日からポストを開始。東日本大震災の2日後に作られた「首相官邸(災害・危機管理情報)」とは違い、日々の情報を国民に届けるという目的をもって、情報発信を行うと説明していた。

開設当初から、内閣広報室のアカウントは首相官邸との差別化が難しいという意見があった。しかし、一部新聞社などが報じた「ロシアへの経済訪問団派遣」を否定するなど、一般的な広報アカウントよりも一歩踏み込んだ運用を行っている。

ファクトチェックの範囲はマスコミだけに留まらない。週刊現代（講談社）で編集長を務めていた山中武史氏がポストした「高市早苗 外遊ブチ切れ事件」との情報を、その日のうちに否定。反移民を訴える海外の個人アカウントにも言及し、「低スキルな移民を受け入れるぐらいなら、日本人が減った方がましと高市氏が発言した」とのデマも、英語で否定した。

硬派な情報発信を展開する一方で、高市政権をより身近に感じてもらえるような施策も行っている。李在明大統領との首脳会談では、会談内容に加えて李氏とのメガネ姿でのツーショット写真も公開。一般的な外交業務だけでなく、交流の分野でも成果を上げていることを強調した。

アカウント自体もフレンドリーさを演出しており、政府広報の活動に絡めて嵐の活動終了に言及したポストは、同アカウントで最多のいいねを記録した。「ゆるい広報」としては周回遅れの後発組だが、1カ月でフォロワーを10万人以上獲得。広報活動を目的としたSNS運用の分野において、大成功を収めていると言えるだろう。

未だポストされぬ疑惑への反論

だが、同アカウントが一度も触れなかった情報がある。フリージャーナリストの河野嘉誠氏がスクープとして報じた暗号資産のサナエトークンにまつわる話題、そして自民党総裁選にまつわる「ネガキャン動画」の疑惑である。

動画の被害者とされる小泉進次郎防衛相、林芳正総務相は言及を避け続け、木原稔官房長官も言葉を濁しながら触れる程度にとどまっている。高市氏はネガキャン動画の疑惑に対し、5月28日の参院厚労委において「週刊誌の記事が証拠でございますか？」と反論したが、これまで内閣広報室がこれらの疑惑に言及したことは無い。

従来のアカウントよりも政権に近く、ファクトチェックなども手掛ける内閣広報官のアカウントだが、高市政権にとって目の上のこぶとも言える疑惑に触れないのは、不自然さを感じてしまう。

「色々投稿試し中」は、今後どのようなポストを試していくのだろうか。