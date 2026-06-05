8月7日に劇場公開される高橋文哉主演映画『ブルーロック』の主題歌がAdoの新曲「モンストロ」に決定。あわせて本予告と本ポスターが公開された。

参考：実写版『ブルーロック』の勝算はどこにある？ サッカー経験者が注目する“配役の妙”

本作は、金城宗幸・ノ村優介による『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化するもの。日本をサッカーワールドカップ優勝に導く革命的なストライカーを育成する施設“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。

2022年にTVアニメ化、2024年に劇場アニメが公開されたほか、スマートフォン向けゲーム、舞台化など幅広いメディアミックスを展開してきた。実写版では、主人公・潔世一を高橋文哉が演じ、チームZのメンバーとして櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、青木柚、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、浅野竣哉、櫻井佑樹、倉悠貴が出演。チームVのメンバーをK（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が、チームX、Y、Wを東啓介、富本惣昭、木田佳介、三浦獠太らが演じる。さらに“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者を窪田正孝、その右腕アンリを畑芽育が演じる。制作は『キングダム』シリーズや『国宝』『SAKAMOTO DAYS』などを手がけるCREDEUS、監督は瀧悠輔、脚本は鎌田哲生が務める。

Adoによる主題歌「モンストロ」は、「踊」「唱」に続き、Giga＆TeddyLoidが作曲・編曲を担当。作詞はryo（supercell）が手がけた。タイトル「モンストロ」（Monstruo）は、スペイン語で“怪物”を意味し、内なる怪物を起こして誰よりも高く前に進んでいく様子を、変幻自在なラップとAdoの歌唱で表現したラテン調の疾走感あふれる楽曲となっている。

公開された本予告では、ゴールへ一直線に突き進むドリブル、相手を撃ち抜くようなシュート、フィールドを支配する存在感など、“世界一のストライカー”を目指すエゴイストたちによる極限の戦いがAdoの歌声とともに描かれている。

あわせて公開された本ポスターには、潔世一（高橋文哉）を中心に、それぞれの“勝利への野心”を抱えたキャラクターたちがダイナミックに写し出されており、“エゴイストたちよ、覚醒せよ”というキャッチコピーが添えられている。

また、『ブルーロック』のビジュアルがあしらわれたムビチケ前売券の販売も決定。6月12日より販売開始される。

コメントAdo

映画『ブルーロック』の主題歌に新曲「モンストロ」が決定いたしました！「モンストロ」は、「踊」「唱」に続いて、再びGiga & TeddyLoidの最強タッグで作られた、ラテン調のリズムで燃え上がるような熱い想いが込められた楽曲です！タイトル「モンストロ」（Monstruo）はスペイン語でMonster＝怪物という意味です。内なる「怪物」を起こして、誰よりも高く前に進んで戦っていくような、作品のメッセージともぴったりな楽曲になっております。そして、この楽曲の作詞はryo (supercell)さんに担当していただきました。素晴らしいコラボレーションと映画『ブルーロック』、新曲「モンストロ」をぜひお楽しみください！

松橋真三（プロデューサー）この新世代に世界で通用するエンターテインメント映画を作りたいという熱い思いとともに、主題歌をどうしてもAdoさんにお願いしたいとお伝えしました。生意気にも「踊」や「唱」に続くすごい楽曲を作ってほしいと。なんと実現不可能と思えた夢のコラボが再び実現し、鳥肌ものの胸躍る新曲をいただきました！作品のテーマである“エゴイスト”という言葉は、ややもすると自分勝手とかマイナスの印象を受けるかもしれませんが、違うんです。本作が描く“真のエゴイスト”たちが集ったとき、今まで想像しえなかったチームプレーが生まれ、見たこともない世界に足を踏み入れることができます。Gigaさん、TeddyLoidさん、ryoさん、Adoさん、このスペシャルな皆さんの激しいエゴイズムと、頂上決戦のようなコラボレーションで出来上がったこの楽曲がその証拠です！劇場で聴いて踊ってほしい！ と思いながら、公開まではまだあるので、まずはこの予告編で作品世界と楽曲のコラボを堪能していただきたいです。お楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）