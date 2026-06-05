◆米大リーグ カブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、不運もあって７回途中で８４球を投げて、４本塁打を浴びるなど６安打６失点、５奪三振で降板し、５勝目を逃した。防御率は４・７４となった。

初回は先頭のボルテから空振り三振を奪うなど、たった９球で３者凡退の好発進。２回も内野ゴロ３つの９球で３者凡退に抑えた。３回は先頭のゲロフに遊撃への内野安打を許したが、続くマクニールを注文通りの二ゴロ併殺打。このイニングも８球で、３回までを２６球で１安打無失点でまとめた。

４回は２者連続三振を奪ったが、２死走者なしからランゲリアーズに右翼席へ先取点となる１５号ソロを被弾。右翼席最前列へのアーチに今永も驚いたような表情を見せた。フェンスを越えたかギリギリのアーチだったため、リプレー検証になったが、判定は覆らなかった。

０―１となった５回は再び立ち直って９球で３者凡退で抑えた。６回は１死から９番のウィリアムズにこの試合初めての四球を与えると、続くボルテに左中間への適時二塁打を浴びて痛恨の追加点を与えた。さらに、２死二塁でランゲリアーズの中堅への打球を中堅手・クローアームストロングが見失い、後方に落ちると、打者は一気に本塁打まで戻るランニングホームランで２点が入り、まさかの不運でリードが４点に広がった。７回には先頭のソダーストロムに８号ソロ、続くハイムに３号ソロと２者連続本塁打を被弾した。

今永は、５月７日（同８日）の本拠地・レッズ戦で６回１失点、１０奪三振の好投で４勝目をつかんだが、その後は苦しいマウンドが続いた。同１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦から、前回登板の同２９日（同３０日）の敵地・カージナルス戦まで４登板連続の黒星。直近は２登板連続で３本塁打を浴びていたが、この日はランニング本塁打を含めて４本塁打を許した。これでこの試合を含めた直近５登板で１３本塁打を被弾し、５登板で２８失点となった。

この日が１３試合目の登板で、試合前の時点で４勝６敗、防御率４・３７だった。チームも５月に１０連敗を喫するなど、今も３連敗中で最大１５あった貯金が２にまで減り、本拠地では８連敗中と苦しい戦いが続いている。この日カブスが敗れると、ナ・リーグ中地区の最下位に転落する。

前日３日（同４日）に２３試合、９３打席ぶりの本塁打となる８号を放った鈴木誠也外野手（３１）はスタメンを外れてベンチスタートとなった。