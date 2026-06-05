◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）がメジャー２勝目へ好発進を決めた。５バーディー、２ボギーで今季ベストの６８をマーク。前週までの日米ツアー８戦で予選落ちが５度、最高順位は４７位と苦戦が続く今季だが、メジャーの舞台で上位に顔を出した。

２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残している大会。前年１０位以内の資格で、７年連続７度目となる今年の出場権を得た。開幕前には「この大会に出られることは当たり前じゃない。楽しんでできたら」と話していた。

１番パー５で花道左ラフからのアプローチを６０センチにつけてバーディー発進。２番は２打目をグリーン奥に外しボギーとしたが、３番で取り返した。４番で再びボギーと、出入りの激しいスタートととなった。

７番で５メートルをねじ込み１アンダーで折り返すと、１０番は４メートル弱を沈め、１１番パー５では８１ヤードの第３打を４メートル半に運び、連続バーディーを奪った。１７番パー５はティーショットを右バンカーに入れ、距離が残った３打目はグリーン奥のラフへ。１メートルに寄せてパーをセーブした。１８番でも１メートル半を沈めてパー。笑顔でホールアウトした。

会場のリビエラＣＣは２８年ロサンゼルス五輪の舞台。日本からは過去最多の２３人が出場している。