ZEROBASEONEパク・ゴヌク、ファンサイン会での“抽選操作”に謝罪「心から反省」【全文】

ZEROBASEONE（ZB1）のパク・ゴヌクが、ファンサイン会で起きた抽選イベントをめぐる騒動について、自ら謝罪した。

6月5日、パク・ゴヌクはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「最近のファンサイン会での自分の行動について、心からお詫びしたいと思い、この文章を投稿します」と謝罪文を掲載した。

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これに先立ち、パク・ゴヌクは、ファンサイン会でポラロイド写真のプレゼントイベントを進行していた際、自身が引いた当選番号とは異なる番号を読み上げたのではないかとの疑惑が浮上した。当選者を呼ぶ場面がファンによる動画に収められていたことで、さらに議論が広がっていた。

（写真提供＝OSEN）パク・ゴヌク

これに対しパク・ゴヌクは、「当時の現場で、僕がもっと慎重に判断し行動すべきだったが、それができなかった。その結果、多くの方々に混乱と傷を与えてしまったことを重く受け止めている」とし、「僕の至らなさによって混乱を招き、傷つけてしまった方々に心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて、「ファンの皆さんが送ってくださる気持ちを常に大切に思ってきたにもかかわらず、その気持ちに見合う姿をお見せできず申し訳ない。 今回の件を軽く考えず、心から反省する」と伝えた。

また、「今回のアルバム活動を共に応援し、信じてくださったZEROSEの皆さんに再び失望を与えてしまい申し訳ないです。また、ZEROBASEONEのメンバーや、そばで共に支えてくださっているスタッフの皆さんにもお詫び申し上げたい」と伝えた。

なお、パク・ゴヌクは2023年にMnetのサバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』に出演し、最終5位で選抜され、ZEROBASEONEとしてデビューした。

パク・ゴヌクの謝罪文全文は以下の通り。

◇

ZEROBASEONEのパク・ゴヌクです。

最近のファンサイン会での僕の行動について、心からお詫びしたいと思い、この文章を投稿します。

当時の現場で、もっと慎重に判断し行動すべきでしたが、それができませんでした。その結果、多くの方々に混乱と傷を与えてしまったことを重く受け止めています。私の至らなさによって混乱を招き、傷つけてしまった方々に心からお詫び申し上げます。

ファンの皆さんが送ってくださる思いを常に大切にしてきましたが、その思いに見合う姿をお見せできず、申し訳ありません。今回の件を軽く受け止めず、心から反省します。

今回のアルバム活動を共に応援し、信じてくださったZEROSEの皆さんに、再び失望を与えてしまい申し訳ありません。また、ZEROBASEONEのメンバーや、そばで共に支えてくださっているスタッフの皆さんにもお詫びしたいです。

これからはより慎重に行動し、ZEROSEの皆さんが送ってくださる信頼に恥じない人間になれるよう、心から反省し成長していきます。

改めて、心よりお詫び申し上げます。

（記事提供＝OSEN）