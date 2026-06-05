パイとクッキーに黒糖蜜を練り込んだ「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅(沖縄編)」発売【不二家】

不二家は、「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅(沖縄編)」を2026年6月9日に全国で発売する。

「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」は、「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして2025年1月にスタートしたシリーズ。商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していくというストーリーで、第5弾の今回は沖縄県産「黒糖」の黒糖蜜を使用した。

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◆「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅(沖縄編)」

発売日:2026年6月9日 全国発売

表示内容量:86g(個装紙込み)

参考小売価格:オープンプライス

沖縄県産「黒糖」の黒糖蜜を練り込んだパイとクッキーを重ね合わせて焼き上げ、チョコレートでコーティングした、黒糖蜜の香ばしさがクセになる味わい。“だらけさん”が沖縄を旅する様子を描いた、全6種の個包装デザインが楽しめる。封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もある。

◆「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅(沖縄編)パウチ」

発売日:2026年6月9日 全国発売

表示内容量:36g

参考小売価格:オープンプライス

コンビニエンスストア等一部流通限定で、持ち運びに便利なパウチタイプも発売する。