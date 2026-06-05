【MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer. 【再販】】 予約開始：6月5日11時 11月 発送予定 価格：3,850円 【MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer. 【再販】】 予約開始：6月5日11時 10月 発送予定 価格：3,850円 【HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）【再販】】 予約開始：6月5日11時 10月 発送予定 価格：2,640円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer.」「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer.」「HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）」を10月から11月に再販する。6月5日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「MG ネモ ユニコーンカラーVer.」と「MG ネモ ユニコーンデザートカラーVer.」が各3,850円、「HG ドラッツェ（ユニコーンVer.）」が2,640円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場する数々のモビルスーツを、ユニコーン登場仕様のカラーリングで商品化したもの。

今回プレミアムバンダイにて3種のガンプラを再販告知しており、6月5日11時より予約受付を開始する。

「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer.」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS

成型色の打ち分けをしたランナーを投入し、本体のカラーリングパターンに完全対応。バレルジャケットやロング/ショートのマガジンがセレクト可能な、劇中登場シーンで印象的なジム・ライフルが付属している。

「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer.」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS

成型色の打ち分けをしたランナーを投入し、本体のカラーリングパターンに完全対応。バレルジャケットやロング/ショートのマガジンがセレクト可能な、劇中登場シーンで印象的なジム・ライフルが付属している。

「HG 1/144 ドラッツェ（ユニコーンVer.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

特徴的な右手のガトリングと腕の一体化装着部のほか、マークが刻まれた胸部と袖部に新規パーツを採用しており、本体のパープルの塗り分けは成形色により再現。胸と手首部分のエングレーピングは専用ホイルシールが付属しているほか、専用スタンドが付属している。

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは多少異なる場合がございます。