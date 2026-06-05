櫻井翔、嵐の東京公演ならではの悩み明かす「スイッチを入れるのが難しい」 有吉弘行も共感？
俳優でタレントの櫻井翔が、4日放送のTBS系『櫻井・有吉 THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐でのライブにまつわるエピソードを明かした。
【画像】「愛を感じます」「泣かせに来た」投稿された“縦読み”メッセージ
この日の放送では、プロゴルファーの横峯さくらの伊豆の絶景豪邸や世界を飛び回るアスリートの生活などを紹介。VTR後にその流れで、近藤春菜（ハリセンボン）から「櫻井さんもアスリート並みにツアーや取材で各地を回る」と話を振られた。
すると櫻井は「東京でのライブは、スイッチを入れるのが難しいんですよ」と告白。理由については「札幌でホテルに帰る、大阪でホテルに帰るって、コンサートの地続きなんですけど、東京だと（自宅で）洗濯して、掃除して、いろんな家のことをやって、さぁ（ライブに）行くかってなった時に『あれ。俺、今からなにやるんだっけ？』って」と振り返り、オンとオフの切り替えに苦労していたことを明かした。
この話に有吉弘行も共感。「俺も（子どもと遊んで）砂場からスタジオに直行することがあるもん」と打ち明け「爪が砂だらけのまま（収録を）やってるときある。スタジオで砂落としてるもん」と笑わせていた。
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この日の放送では、プロゴルファーの横峯さくらの伊豆の絶景豪邸や世界を飛び回るアスリートの生活などを紹介。VTR後にその流れで、近藤春菜（ハリセンボン）から「櫻井さんもアスリート並みにツアーや取材で各地を回る」と話を振られた。
この話に有吉弘行も共感。「俺も（子どもと遊んで）砂場からスタジオに直行することがあるもん」と打ち明け「爪が砂だらけのまま（収録を）やってるときある。スタジオで砂落としてるもん」と笑わせていた。