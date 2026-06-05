◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月4日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

メジャー2勝目を狙う19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）は5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと2打差の3位でホールアウトした。

1番パー5で3打目を50センチにつけてバーディー発進。2番で落とした後、3番で1・5メートルにつけてバウンスバック。4番で3パットしたが、7番で5メートルを沈めて取り返した。

後半も10番で3メートル、11番は4メートルを沈めて連続バーディーでリーダーボードを駆け上がった。

ピンチにも冷静なプレーが冴えた。12番、13番、14番とグリーンを外しながら巧みなショートゲームでパーを拾い続けた。

17番パー5も3打目をグリーン奥に外し下りのアプローチが残ったが、絶妙のロブで1メートルに寄せて切り抜け、ティーショットを左に曲げた最終18番も残り30ヤードから1・5メートルに寄せてしのいだ。

全米女子オープンでは20年に4位と健闘。24年は2位、昨年は7位と3度トップ10入りしている。今季前戦まで7試合に出場し予選落ち4回で47位が最高と不本意な成績が続いているが、メジャーの難しいセッティングで真価を発揮し好スタートを切った。