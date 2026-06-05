国民民主党の長友慎治議員は4日の衆議院予算委員会で、ナフサ由来の資材不足の漁業への影響について質問した。

【映像】「目詰まりいつ解消される？」→鈴木農水大臣が説明

長友議員は、出荷用の発泡スチロールなどが不足しているとしたうえで、特にオイルが深刻だとして、地元・宮崎県延岡市の大型定置網漁の事例を取り上げた。

台風が来ると1枚（約600m）約3000万円の網を5枚、2日かけて油圧式のローラーで巻き上げ、陸に避難させる必要があるといい、仮にその作業ができなければ網が海の中で破損し、「1億5000万円がパーになり、会社破産ですよ」と漁業者から切実な訴えを受けたという。

この網を巻き上げる油圧式のローラーのオイルが「今、買いたくても買えない」という。長友議員は「これから台風シーズンです。1週間経ったらまた次の台風が来て、また2日かけてローラーで巻き上げて台風をやり越してということが頻繁に想定されるのに、その油圧が非常に重要になってくるこのローラーのタービンオイルが切れている、『これは本当に会社にとって死活問題です』と非常に強い調子で訴えていた、漁連に問い合わせても無い、オイルのメーカーであるヤンマーさんにも問い合わせたけれど無い」と、現場の危機的状況を紹介した。

「目詰まりいつ解消される？」に鈴木農水大臣が説明

続けて「政府としては『全体としては足りていると。目詰まりしているのでその目詰まりが解消されればいずれ手元に行きますから』と説明しているが、漁師さんからすればこの台風シーズンの今、オイルがなかったら意味がないわけです。『日本全体であるなら教えてくれと。そこに行って買いに行くから教えてくれ』とまで言われました。物があるなら高くても買うんです。だって買えなかったら1億5000万円パーになりますから。『目詰まりしているんだったら目詰まりしている場所を教えてほしい、もしくは目詰まりが解消されて自分のところでオイルが手に入るタイミングを教えてほしい、そうしないと毎日生きた心地がしない』」と漁業者の悲痛な声を紹介。「タービンオイルなどの潤滑油系のオイルの目詰まりがいつ解消されるのか」と質問した。

これに対し鈴木憲和農林水産大臣は、潤滑油全体の供給状況について「令和8年3月の国内出荷量で見ると、対前年同月比で142％の約18万キロリットルとなっております。前年を大きく上回る量が出荷されており、これは供給不安を抱く流通事業者や需要家が大量注文したことが要因だとされております」と説明した。

その上で「農林水産省では漁業者から潤滑油が購入できないことについて、数量やメーカー、販売店などの情報が寄せられた場合は速やかに経済産業省と連携し、目詰まりの解消に向け一つ一つ丁寧に対応を行っております。実際にいくつかの漁協からも既にご相談をいただき解決できたこともありますので、ぜひ先生のところ、この質問の後、至急、問い合わせをさせていただきたいと思いますし、すぐ解決できるようにさせていただきます」と答えた。（ABEMA NEWS）