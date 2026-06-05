カルビー、“ビール泥棒”な新味ポテチを本気開発　「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」全国発売へ

カルビーのロングセラーブランド「堅あげポテト」から、熱心なファンの声をもとに開発された注目の新フレーバーが登場。

カルビー株式会社は、ファンコミュニティのアイデアを具現化した期間限定商品「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」を、6月15日より全国のコンビニエンスストア先行で発売すると発表しました。コンビニエンスストア以外の店舗では、追って6月22日より順次展開される予定です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 総数675件のアイデアから選ばれた“ビールに合う味”

今回発売される「ねぎ塩だれ味」は、約5.8万人の部員が所属する公式ファンコミュニティ「堅あげポテト応援部」との共創プロジェクトによって誕生したもの。「ビールに合う味」というテーマのもとで募った総数675件ものアイデアの中から、熱烈なファンの熱意を反映する形で正式に選出されたフレーバーです。

開発にあたっては「ねぎがビールに合いそう！」「食感を楽しみながらねぎ塩も食べてみたい」といったリアルなファンの声を徹底的に参考にし、家飲みやおつまみに最適な味わいへと仕上げられたそうです。

■ ねぎの風味と牛肉の旨味が織りなす極上のコク

本商品の最大のこだわりは、ねぎならではの豊かな香りと、じわっと広がる牛肉のジューシーな旨味のコンビネーションです。

ベースとなる豊かな肉の味わいを、ほどよい塩気とピリッと効いたにんにくが絶妙に引き立てており、まさにファンお墨付きの「ビールが止まらなくなる味わい」が表現されているとのこと。堅あげポテト特有のザクザクとした噛みごたえも相まって、一枚食べるごとに満足感のある香ばしさが口いっぱいに広がりそうです。

パッケージデザインもファンとの共創を前面に押し出したものとなっており、華やかな和柄を背景に、たっぷりとねぎ塩だれがかかった牛肉のシズル写真を配置して食欲をそそる仕様に。表面には「堅あげポテト応援部商品化」の特別なアイコンがあしらわれ、裏面には部員たちと共に歩んだ開発の経緯が掲載されているとのことでした。

価格はオープン価格（想定価格は税込190円前後）で、内容量は1袋60g。ファンコミュニティ「堅あげポテト応援部」のアイデアが形になった「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」は、6月15日より全国のコンビニエンスストアにて先行販売が開始されます。



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060502.html