【クロスワードクイズ】解けるとうれしい！ □に入るひらがなは？ 自分の内面を表す言葉がヒント
よく知っているはずの言葉が、一文字隠れるだけで手ごわい謎に変わる、そんなパズルならではの面白さを味わってみてください。日々のタスクの合間に、頭のスイッチをふと切り替えてみませんか？ 今回は、空の旅への憧れや、食卓の準備に欠かせない身近なアイテムをテーマに用意しました。
・横の並び：ひ ＋ □ ＋ う ＋ □
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ ろ
・縦の並び（右）：ふ ＋ □ ＋ ん
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▼解説
・こころ（心）
・ふきん（布巾）
・ひこうき（飛行機）
正解は「こ」と「き」の2文字でした。縦のラインでは、人間の感情や精神を指す「こころ（心）」と、テーブルを拭く際など家事で活躍する「ふきん（布巾）」が完成します。横のラインは、空を自由に飛び回る交通手段「ひこうき（飛行機）」となります。
使い慣れた語彙をマスの交差に当てはめていくプロセスは、脳に心地よい「ひらめき」を届けてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ ろ
・縦の並び（右）：ふ ＋ □ ＋ ん
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正解：「こ」と「き」正解は「こ」と「き」でした。
▼解説
・こころ（心）
・ふきん（布巾）
・ひこうき（飛行機）
正解は「こ」と「き」の2文字でした。縦のラインでは、人間の感情や精神を指す「こころ（心）」と、テーブルを拭く際など家事で活躍する「ふきん（布巾）」が完成します。横のラインは、空を自由に飛び回る交通手段「ひこうき（飛行機）」となります。
使い慣れた語彙をマスの交差に当てはめていくプロセスは、脳に心地よい「ひらめき」を届けてくれますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)