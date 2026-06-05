「別人じゃん」クロちゃん、痩せていた“短大の時”の姿を公開「2浪して短大という人生最大のギャグ」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。痩せていた若い頃の写真を公開しました。
【写真】別人のように痩せていたクロちゃん
コメントでは「2浪して短大という人生最大のギャグ」「努力だけは絶対にしないって言ってたクロちゃん、努力しないとダイエットは絶対無理だしん！」「内股やめろ」「今じゃすっかり爆食おじさんになっちったしん…」「ショッカーに改造してもらわないと無理だね」「今とは全く違う。別人じゃん。めっちゃ痩せてる」「だったら暴飲暴食をやめてください」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】別人のように痩せていたクロちゃん
「絶対無理だしん！」クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー」「#2年浪人して短大 #20歳」などとつづり、1枚の写真を投稿。20歳当時の自身の姿です。細身のすらっとした体型で格好良く、現在とのギャップに驚かされます。
コメントでは「2浪して短大という人生最大のギャグ」「努力だけは絶対にしないって言ってたクロちゃん、努力しないとダイエットは絶対無理だしん！」「内股やめろ」「今じゃすっかり爆食おじさんになっちったしん…」「ショッカーに改造してもらわないと無理だね」「今とは全く違う。別人じゃん。めっちゃ痩せてる」「だったら暴飲暴食をやめてください」と、さまざまな声が寄せられました。
「体重66キロだしんよー！」同日、同ポストを引用し「体重66キロだしんよー！」とつづったクロちゃん。ファンからは「今より100kg少ない」「体脂肪66%」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)