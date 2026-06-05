実用性と先進性を兼ね備えた新世代コンパクトSUV

2026年6月現在、自動車メーカー各社は電動化戦略を加速させており、コンパクトSUV市場でも新たなBEV（バッテリー電気自動車）の投入が相次いでいます。

そうした流れのなかで注目を集めている1台が、トヨタが欧州向けに発表した新型「アーバンクルーザー」です。

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都市部での使いやすさとSUVらしい実用性を両立させたモデルとして期待されており、日本国内への導入を望む声も少なくありません。

この新型アーバンクルーザーは、トヨタ自動車の欧州法人が2025年12月15日にベルギー・ブリュッセルで世界初公開したBEVです。

車名自体は過去に日本で販売されていたイストの海外名や、インド市場向けSUVに使用されていましたが、今回登場したモデルは従来車との共通性がほとんどない完全新設計となっています。

新型アーバンクルーザーで特に注目したいのは、BEV専用に開発された車体構造です。搭載されるバッテリーにはリン酸鉄リチウム（LFP）方式が採用されており、耐久性とコスト面のバランスを重視した設計となっています。

バッテリー容量は49kWhと61kWhの2種類が用意され、利用環境や走行距離に応じて選択可能です。

WLTPモードでの最大航続距離は426kmとされており、日常利用から長距離移動まで幅広く対応できる性能を備えています。

さらに、バッテリーには「10年間または100万km」という長期間の保証を設定。定期的な年次点検を受けることを条件に、100万km走行後も初期容量の70％を維持することを保証する内容で、バッテリー劣化への不安を軽減する取り組みとして注目されています。

デザイン面では「アーバンテック」をコンセプトに掲げています。フロントフェイスにはトヨタ最新のハンマーヘッドデザインを採用し、LEDライトやU字型ガーニッシュによって先進的な印象を強調しました。

一方で、張り出したフェンダーやグロスブラックの加飾を取り入れることで、SUVらしい力強さも表現しています。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mmです。トヨタの人気コンパクトSUVである「ヤリスクロス」と比較すると、全長は105mm、全幅は35mm、全高は40mm大きくなっています。

そのため居住空間に余裕が生まれており、ファミリーユースにも適したパッケージングが実現されています。

一方で、最小回転半径は5.2mに抑えられています。欧州の歴史ある街並みや日本の狭い道路環境を考慮した設計であり、サイズアップしながらも扱いやすさを維持している点は大きな魅力といえるでしょう。

室内空間では、2700mmという長いホイールベースが効果を発揮しています。この数値はヤリスクロスより140mm長く、とくに後席の居住性向上に貢献しています。

リアシートは左右分割式でスライドやリクライニングにも対応し、足元スペースは最大850mmを確保。乗員数や荷物量に応じて柔軟に使い分けることができます。

荷室容量も実用性を重視しており、シートアレンジによって310リットルから566リットルまで拡張可能です。

日常の買い物はもちろん、旅行やアウトドアレジャーにも対応できる積載性能を備えています。

また、前席には10.25インチのデジタルメーターと10.1インチディスプレイを組み合わせたデジタルコックピットを採用しました。

安全装備も充実しており、最新のトヨタセーフティセンスを全車標準装備。ドライバーモニターや360度カメラなども備え、BセグメントSUVとしては高水準の安全性能を実現しています。

パワートレインは前輪駆動（FWD）と四輪駆動（AWD）の2種類を設定しています。AWDモデルでは後輪側にも独立モーターを搭載し、システム最高出力184馬力、最大トルク307Nmを発揮。0-100km／h加速は7.4秒と、コンパクトSUVとしては十分な動力性能を実現しています。

また、悪路や雪道への対応力を高めるため、「トレイルモード」と「スノーモード」も搭載されています。

さらにヒートポンプ式エアコンを標準装備し、冬場の電費悪化を抑制。急速充電時にはプレコンディショニング機能によってバッテリー温度を最適化するなど、実用面にも細かな配慮が施されています。

現時点では欧州市場での展開が中心となっていますが、日本市場との相性も良さそうです。なお、参考としてベルギー市場ではエントリーグレードの価格が3万3990ユーロに設定されています。2026年6月時点の為替レート（1ユーロ＝約186円）で換算すると、およそ632万円となり、装備内容や性能を考慮すると競争力のある価格設定といえそうです。