「ここでは非常に有名なんだ」日本代表で“最高の選手”は？ 森保Jのキャンプを取材していた大手紙のメキシコ人記者が挙げたのは…「最も注目を集めているプレーヤーだ」【現地発】
日本代表は北中米ワールドカップに向け、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイで調整を行なっている。
ダークホース候補である森保ジャパンへの関心は、現地でも高い。初日の練習には約40人の報道陣が取材に訪れていた。
そのなかの一人、スペイン大手紙『AS』のメキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に話を訊くと、「日本で最高の選手」にMFの久保建英を挙げた。
「ここモンテレイでは、久保のことはよく知られている。久保は２、３年前（2023年）に（プレシーズンツアーで）レアル・ソシエダの一員としてモンテレイを訪れたからね。ここでは非常に有名なんだ。メキシコのメディアで最も注目を集めているプレーヤーだよ」
同記者は「もちろん実力も高く評価されているからだ。まだ若いし、他にも様々な要素がある。だた、他にもプレミアリーグで活躍する選手もいる。いまの日本代表が強力なのは間違いない」と続けた。
スペイン語も堪能な久保は、メキシコで注目されている存在のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
ダークホース候補である森保ジャパンへの関心は、現地でも高い。初日の練習には約40人の報道陣が取材に訪れていた。
そのなかの一人、スペイン大手紙『AS』のメキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に話を訊くと、「日本で最高の選手」にMFの久保建英を挙げた。
「ここモンテレイでは、久保のことはよく知られている。久保は２、３年前（2023年）に（プレシーズンツアーで）レアル・ソシエダの一員としてモンテレイを訪れたからね。ここでは非常に有名なんだ。メキシコのメディアで最も注目を集めているプレーヤーだよ」
同記者は「もちろん実力も高く評価されているからだ。まだ若いし、他にも様々な要素がある。だた、他にもプレミアリーグで活躍する選手もいる。いまの日本代表が強力なのは間違いない」と続けた。
スペイン語も堪能な久保は、メキシコで注目されている存在のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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