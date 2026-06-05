「ここでは非常に有名なんだ」日本代表で“最高の選手”は？ 森保Jのキャンプを取材していた大手紙のメキシコ人記者が挙げたのは…「最も注目を集めているプレーヤーだ」【現地発】

「ここでは非常に有名なんだ」日本代表で“最高の選手”は？ 森保Jのキャンプを取材していた大手紙のメキシコ人記者が挙げたのは…「最も注目を集めているプレーヤーだ」【現地発】