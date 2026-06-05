元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が4日放送の、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。夜中の飲食をしてしまったときのむくみ対策について具体例を語った。

ゲストに9人組ガールズグループNiziUを迎えて、顔のむくみ対策について語った。レギュラーのアンミカが「むくんじゃった朝はどうしてるの」と質問。NiziUのMIIHI（21）は「あのなんかポスポスする棒みたいなので、ずっと現場で顔をさしてます」と話した。MC指原莉乃は「最近よく見る」と受けると、画面には「フェイスポインター」との器具の名称が出てきて「老廃物を排出」との効能についても説明された。

RIO（24）は「腸内からキレイに、を意識して、最近大きなジューサーを買ったんですよ。むくみの成分だったり、美白の成分だったり、果物とか野菜によって違うので、明日撮影あるから、その前日にむくまないヤツをつくっておこう、とか」と話した。

またMAYA（24）は「私はお水を飲んで、耳を回して…」と独特の美容法を語った。アンミカが「耳は100個近くツボがあるからな。360個中、100個あるから、ん〜」と耳を回す効果について解説した。

そこで森が「それこそ韓国に行くと、夜中にホテルでラーメンを食べたくなってしまう。だから、本当はキュウリをむさぼるように食べる。カリウムが豊富なので」と話し「韓国ではさすがにキュウリを買いにいけないから、スイカジュースを飲むようにしてます。スイカもカリウム豊富で、韓国にめっちゃあるので、スイカジュースが」と語った。森の発言を聞いたRIOは「やってみよう」と今後取り入れることを検討していた。