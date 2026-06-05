包む手間なし、フライパンごと食卓へドン！『ごちそう花シュウマイ』は子供に大ウケ♪

包む手間は一切なし！

シュウマイの皮は肉だねの上に散らすだけでOKな『包まないシュウマイ』。

蒸し焼きにすることで、ジューシーな肉汁が下に敷いた豆苗にジュワ〜ッとひろがって美味。子どもも好きなプチプチ食感のコーンも入れて。肉も野菜もたっぷり食べられるので、お腹も栄養バランスも大満足です。



フライパンのまま食卓へ直行すれば、熱々がキープできるだけでなく、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。できたてをみんなで囲めば、食卓が盛り上がること間違いないですよ！

『包まないフライパン花シュウマイ』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚ひき肉……400g

玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）

シュウマイの皮……1袋（30枚）

豆苗……1袋（正味100g）

ホールコーン（缶詰）……60g

〈A〉

片栗粉……大さじ1

酒……大さじ2

塩……小さじ1/3



酢……適宜

しょうゆ……適宜

練り辛子……適宜

作り方

（1） 材料の下ごしらえをする

豆苗は根元を切り、長さを4等分に切る。コーンは缶汁をきる。シュウマイの皮は細切りにする。

（2）肉だねを作る

ボールに豚ひき肉、玉ねぎ、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。16等分して丸める。

（3） 蒸し焼きにする

直径約24cmのフライパンに豆苗を広げ入れる。（2）を並べ、シュウマイの皮を肉だねをおおうように散らしてから、コーンを散らす。フライパンの縁から水1/2カップを回し入れ、ふたをして中火にかけ、7分ほど蒸し焼きにする。好みで酢、しょうゆ、練り辛子をつけていただく。

迫力満点のビジュアルには、思わず誰もが目を奪われるはず！ラクしたい日の救世主レシピとしてはもちろん、おもてなし料理としてもおすすめです。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）