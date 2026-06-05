包む手間なし、フライパンごと食卓へドン！『ごちそう花シュウマイ』は子供に大ウケ♪
包む手間は一切なし！
シュウマイの皮は肉だねの上に散らすだけでOKな『包まないシュウマイ』。
蒸し焼きにすることで、ジューシーな肉汁が下に敷いた豆苗にジュワ〜ッとひろがって美味。子どもも好きなプチプチ食感のコーンも入れて。肉も野菜もたっぷり食べられるので、お腹も栄養バランスも大満足です。
フライパンのまま食卓へ直行すれば、熱々がキープできるだけでなく、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント。できたてをみんなで囲めば、食卓が盛り上がること間違いないですよ！
『包まないフライパン花シュウマイ』のレシピ
材料（2〜3人分）
豚ひき肉……400g
玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）
シュウマイの皮……1袋（30枚）
豆苗……1袋（正味100g）
ホールコーン（缶詰）……60g
〈A〉
片栗粉……大さじ1
酒……大さじ2
塩……小さじ1/3
酢……適宜
しょうゆ……適宜
練り辛子……適宜
作り方
（1） 材料の下ごしらえをする
豆苗は根元を切り、長さを4等分に切る。コーンは缶汁をきる。シュウマイの皮は細切りにする。
（2）肉だねを作る
ボールに豚ひき肉、玉ねぎ、〈A〉を入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。16等分して丸める。
（3） 蒸し焼きにする
直径約24cmのフライパンに豆苗を広げ入れる。（2）を並べ、シュウマイの皮を肉だねをおおうように散らしてから、コーンを散らす。フライパンの縁から水1/2カップを回し入れ、ふたをして中火にかけ、7分ほど蒸し焼きにする。好みで酢、しょうゆ、練り辛子をつけていただく。
迫力満点のビジュアルには、思わず誰もが目を奪われるはず！ラクしたい日の救世主レシピとしてはもちろん、おもてなし料理としてもおすすめです。
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）