　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.00　5.49　5.55　6.17
1MO　6.82　5.06　5.99　6.23
3MO　7.52　5.29　6.48　6.46
6MO　8.14　5.64　7.07　6.87
9MO　8.36　5.92　7.46　7.12
1YR　8.56　6.32　7.81　7.34

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.82　7.68　6.82
1MO　6.62　7.51　6.44
3MO　7.23　7.94　6.50
6MO　7.90　8.56　6.81
9MO　8.27　8.82　7.00
1YR　8.54　9.11　7.24
東京時間10:00現在　参考値

ドル円の動きが膠着気味で、短期ボラは低い水準での推移。