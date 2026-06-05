通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.00 5.49 5.55 6.17
1MO 6.82 5.06 5.99 6.23
3MO 7.52 5.29 6.48 6.46
6MO 8.14 5.64 7.07 6.87
9MO 8.36 5.92 7.46 7.12
1YR 8.56 6.32 7.81 7.34
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.82 7.68 6.82
1MO 6.62 7.51 6.44
3MO 7.23 7.94 6.50
6MO 7.90 8.56 6.81
9MO 8.27 8.82 7.00
1YR 8.54 9.11 7.24
東京時間10:00現在 参考値
ドル円の動きが膠着気味で、短期ボラは低い水準での推移。
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6MO 8.14 5.64 7.07 6.87
9MO 8.36 5.92 7.46 7.12
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.23 7.94 6.50
6MO 7.90 8.56 6.81
9MO 8.27 8.82 7.00
1YR 8.54 9.11 7.24
東京時間10:00現在 参考値
ドル円の動きが膠着気味で、短期ボラは低い水準での推移。