じゅんいちダビットソン「12〜13年ぶりの黒髪」“一日限定”のショットに反響「よくお似合い」
お笑い芸人・じゅんいちダビッドソン（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。12〜13年ぶりという黒髪のショットを公開した。
【写真】「12〜13年ぶりの黒髪」“一日限定”のショットに反響が寄せられたじゅんいちダビットソン
投稿では「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ依頼と考えたら多分2013年くらい以来？」と報告。続けて「撮られた瞬間イキッてるのはそっとしといてください（汗）」とし、黒髪の写真を公開した。
この投稿には「よくお似合い」といった声のほか、自身がものまねする本田圭佑にかけて「ワールドカップの解説楽しみにしています！」というコメントも見られた。
【写真】「12〜13年ぶりの黒髪」“一日限定”のショットに反響が寄せられたじゅんいちダビットソン
投稿では「12〜13年ぶりの黒髪！まあ一日だけやけど。事情で一日だけ黒に。いつ依頼と考えたら多分2013年くらい以来？」と報告。続けて「撮られた瞬間イキッてるのはそっとしといてください（汗）」とし、黒髪の写真を公開した。
この投稿には「よくお似合い」といった声のほか、自身がものまねする本田圭佑にかけて「ワールドカップの解説楽しみにしています！」というコメントも見られた。