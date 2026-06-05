お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が5日、Xを更新。アカウント乗っ取り被害から復帰したと明かした。

「2週間ぶりにアカウント取り戻しましたバービーです」と報告した上で「みんなのところには変なDM行かなかったか心配してます 実は今回、Xを乗っ取られていました。二段階認証してたのに！ 一度は取り返したんですが、相手を完全に追い出せていなかったようで、再びログインできなくなっちゃって」と書き出した。

「そこで夫つーたんのアカウントから状況説明をしたところ…今度は乗っ取り犯から夫にDMで『パスワードあげる』『反省してる』『このパスワードでログインし直せ』と連絡が」と状況を説明。

「思わずログインしそうになったけど、周囲の大人の決死の制止により罠にひっかからずに済みました。結局、怪しいDMには一切応じず、Xサポートとのやり取りだけを信じて対応しました。無事アカウントは復旧しました」と説明。「今回の教訓は、、、『二段階認証してても油断しない』『知らない人から急に更生宣言されても信じない』です。みなさまもお気をつけください♪」とフォロワーに投げかけた。