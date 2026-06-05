５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円９６銭前後と前日の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安で推移している。



４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０２銭前後と前日に比べ５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米原油先物相場の下落などから一時１５９円７５銭まで軟化したが、中東情勢を巡る不透明感が根強いことを背景に下げ渋った。



この日の東京市場は上値の重い展開で、ドル円相場は１５９円９０銭台での推移となっている。全般的にドル買い地合いとなっているものの、日本の通貨当局による為替介入が警戒されているもよう。片山さつき財務相が閣議後会見で「（為替円安に対しては）必要に応じて、いつでも適切に対応⁠する」との考えを改めて示したことが重荷となっているようだ。また、日経平均株価の大幅安が投資家心理に影響し、安全通貨とされる円が選好されやすくなっている面もある。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円７６銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS