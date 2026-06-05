「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１０時現在で、不二電機工業<6654.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



５日の東京市場で、不二電機は反落。４日取引終了後に発表した２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算で、営業利益が前年同期比６０．３％減の２１００万円にとどまったことがネガティブ視されているようだ。



売上高は同２．０％増の９億１６００万円で着地した。サージアブソーバー端子台やコネクターの販売が増加した半面、カムスイッチや補助スイッチは減少。また、材料費の高騰で製造原価が増加したことが利益面に影響した。なお、通期業績予想については売上高４２億５０００万円（前期比１２．５％増）、営業利益２億７６００万円（同１１．２％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS