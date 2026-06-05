〈「外づらがいい父」は、子どもを“みみず腫れ”になるまで叩き続けていた…支援員が見抜けなかった「DV家庭」の壮絶な闇〉から続く

父の仕事がうまくいかず幼少期から生活保護を受けていた、20代女性の山本智美さん。暴力などに悩んだ母は中3の時に父と離婚するも時折会い、父は暴力をふるい続けてきたという。

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そんな父から、家族はどうやって逃げて行ったのか。貧困家庭の子どもとその支援に焦点を当てた書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への伴走型支援』（岩波書店）から、埼玉県の学習支援事業「アスポート」による山本家の支援エピソード一部抜粋してお届けする。なお本文中の人名は全て仮名。



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ある日、大声で目を覚ますと父と母が……

ある夜、大声で目を覚ますと、すぐ脇の布団で父が母に馬乗りになり、壁には包丁が突き刺さっていた。智美さんは怖くて、頭から布団をかぶった。

年が明けると事件が起きた。父の部屋を訪ねた母は硬い物で頭や体を殴られたのだった。父は「警察に行くなら行け」と叫んだ。

慌ててその場をすぐ逃げ去ったという京子さんは「思いっきり殴られて、ものすごく痛かった」と、つらそうに訴えた。暴力を振るう父、離婚後も拒めない母、知的障害のある兄、そしてヤングケアラーの智美さん。山本家は典型的な「ハイリスク家庭」だった。

夫に大けがを負わされた母の山本京子さんは、そのまま警察署に駆け込んだ。顔や脚に大きなあざができていた。

警官が自宅に向かい、中3の智美さんと、兄弟も一緒に警察に行くことになった。そこから母と子は「どこかに逃げよう」と知恵を絞った。智美さんが記憶をたどる。

「女性を保護するシェルターも考えたけど、兄と弟は男だから入れない。バラバラになるのは嫌で、おばあちゃんの所に行きました」

4人きょうだいの長男は独立しており、母は子ども3人を連れて、実家に転がり込んだ。父は祖母のところにも電話してきてすごんだが、すぐに警察から事情聴取を受けて、逮捕された。ただ、高校受験の直前でもあり、母は智美さんにこの経緯を話さなかった。

智美さんは「父が逮捕されていたことは、かなり後になって母に聞くまで知りませんでした」と話す。逮捕で当面の危機が去り、4人は一度、自宅に戻った。

「父が逮捕されているうちに」母と子どもたちは逃走を試みた

2月下旬、支援員の田中正樹さんは智美さんに渡す合格祈願のお守りを持って、いつものように家庭訪問をした。玄関先で智美さんに渡したが、京子さんは事情を明かさず、田中さんはこの間の異変を察知できなかった。智美さんも田中さんも、京子さんから「お父さんは入院した」と聞かされていたのだった。

山本家はアスポート内では有名な存在だった。2つ上の兄は軽い知的障害があり、手間がかかった。無料塾に行く途中で電車を乗り越して行方不明になり、そのたびに田中さんや父が探し回った。そんな山本家の中で、智美さんは勉強もでき、大人と話が通じて、「手のかからない子」だった。

月に一度は家庭訪問をしていただけに、田中さんは自分が家庭の内情をつかんでいないとは、思いもしなかった。実は、田中さんが受験に向けてお守りを渡しに訪れた時、一家は引っ越し準備の真っ最中だった。

京子さんは「お父さんが捕まっている間に」と、慌てて転居先のアパートを探していた。高校受験が迫り、不安を抱えながらも智美さんは毎週、無料塾に通って勉強した。「参考書や問題集なんか高くて買えないから、もらえて本当に助かった」

母に「私立は無理」と言われ、県立高しか受けられない。兄もそうだった。落ちたら二次募集で受け直すしかない。

「成績は悪くなかったけど、勉強が手に付かず、やっぱり不安でした」

3月、合格発表を迎えた。無事に合格し、智美さんは晴れて高校生になることが決まった。田中さんが次に山本家を訪れたのは、発表直後の3月半ば。合格の報告は受けていたから、お祝いのつもりだった。山本家の部屋は、集合住宅の1階にあった。部屋の様子が外から分かったが、明らかにいつもと違った。

カーテンが取り払われ、テーブルやイスなどの家財道具も消えていた。もぬけの殻の家だった。

ただ、田中さんは驚きはしたものの、夫婦が離婚し、何か事情がある様子は分かっていたから「何が起きたのかは分かりませんでしたが、緊急避難で逃げたのかな、とは感じました」と振り返った。

もぬけの殻の一家はどうなっていたのか。

父から支援員に「妻を返せ」とメールが……

智美さんが中学卒業直前の状況を振り返る。

「お父さんがいない間に、と急いで部屋を片付けて、私が入る高校に通いやすい地域に引っ越したんです」

そうした事情が分からず、アスポートの支援員の田中正樹さんは、部屋の前から智美さんの母、京子さんの携帯電話に連絡した。

京子さんはすぐにやってきた。田中さんは車の中で事情を聴いた。京子さんは元夫の暴力や逮捕の事実は伝えず、「元夫から逃げるために引っ越した」とだけ説明した。詳しく話さなかったが、「逃げる」と聞いた田中さんは「DVがあったのかな」と感じた。

後に田中さんの携帯電話に父から「京子を返してください」とメールが届き、被害を確信した。返信はしなかった。

田中さんは「急に引っ越して連絡が取れなくなるケースはよくある。だから、状況を把握するため、支援の食料を置いてくるだけでも家庭訪問を続ける意味がある」と話す。

智美さんたちは近くの町に引っ越し、本来なら中学校を転校する必要があった。ただ、卒業まではもうすぐだった。京子さんが中学校側に家庭内の事情を打ち明けると、そのまま在籍できることになった。

一方で、智美さんは自分の状況を仲のいい友達も含めて、誰にも話していなかった。こうした微妙な状況にある場合、子どもへの配慮が不可欠だが、卒業して間もなく、友達と一緒に母校を訪れた智美さんはショックを受けることになった。

智美さんを追い込んだ「教師の言葉」とは？

担任だった保健体育担当の男性教師と校庭で話していると、友達の前で「あなたは今、引っ越して、近くの町に住んでいるんだよね」と言われたのだった。

智美さんは「それを言われた瞬間、固まりました。空気が止まった感じでした。友達には意味不明だったでしょうが、先生は私が友達に事情を伝えていると思ったのかな……」と振り返る。

教師にとっては「ささいな事実」でも、智美さんには「大きな秘密」だった。そんな切迫した微妙な状況が伝わらなかったのだろうか。

智美さんは「中学時代はみんなと一緒だと思われたいから、込み入った家族の事情を友達に話せるわけがないのに……」と嘆いた。

中学時代の智美さんは、親友が暮らす一軒家を訪れるたび、実家との差を感じていた。ピアノがあり、居間にはドレスで着飾った親友の発表会の写真。保育士を夢見る智美さんも必要性を感じて、ピアノを習いたかったが、経済的に難しかった。

親友一家の豪華な夕食にも驚く。

「おかずがたくさんあった。うちは『おなかすいた』と言うと、そこから、母が少ない食材を探し始めて、やっとパスタやカレーライスが出てくる。付け合わせの野菜なんか、ありませんよ。食に関心が薄いから、私も兄弟も体が細いんです」

「中3が一番大変だった」と話す智美さんの記憶の中でも、3学期は混迷を極めていた。高校合格は、唯一と言っていいほど、明るい知らせだった。父のDVや厳しい家庭環境という秘密を抱えていた智美さん。周囲からは「明るい子」とみられていた。

「明るくしないと生きていけない。その方が楽に過ごしやすいから」

引っ越しでようやく落ち着くかと思われた山本家に、実はこの時さらに大きな危機が迫っていた。

（岩波書店編集部／Webオリジナル（外部転載））