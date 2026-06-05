〈「残酷だ」「かわいそう」ゴール手前でケニア人ランナーに追い抜かれ、日本人選手が号泣…高校駅伝で“留学生の起用”を制限するワケ〉から続く

「ケニア人には勝てない」「日本人選手がかわいそう」――全国高校駅伝で留学生ランナーが劇的な逆転劇を演じるたび、SNSではそんな声が噴出してきた。そして2023年、大会側はついに“外国人留学生は最短3キロ区間のみ”という新ルールを導入する。だが、その議論は本当に公平だったのか。なぜ留学生だけが“勝利至上主義”の象徴として批判されるのか。

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第57回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した、ノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋し、高校駅伝を巡る“留学生規制”の本質に迫る。（全2回の2回目／1回目から読む）



写真はイメージ ©アフロ

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「なぜ制限するのか」が不明確な実行委員会のルール変更説明

ルール変更はあくまで大会前に決まっていたことであり、2023年のトラック決着を受けて規制に動いたわけではない。それでも、2018年、2020年のレース結果は影響していると思われる。

事実、高体連はいずれも逆転優勝の翌年である2019年と2021年に各都道府県の高体連の陸上競技専門部にアンケート調査を実施している。

そのアンケートは各都道府県が賛否の1票を投じる形式で、留学生の起用を男女とも最短区間の3キロにすることに対して、区間制限への賛成が過半数を占めた。中には、不公平感について自由記述で言及するコメントも少なくなかったという。

大会の実行委員会は記者発表資料の中で、ルールの変更をこのように説明している。

「外国人留学生の参加は高校教育のグローバル化、日本選手の競技力向上は考えられるものの、外国人留学生の特性も考慮し、男女とも最短区間の3キロとした」

文中にある「外国人留学生の特性も考慮し」という部分が曖昧で、つまるところ「なぜ制限するのか」を明確に説明していない。これについて高体連の担当者に取材をしたところ、「ジュニア期のスピード育成の観点から、留学生ランナーに最短区間でスピードを発揮してもらい、日本人選手を強化する狙いがある」との回答だった。

留学生の受け入れ体制における格差

しかし、どうしても建前にしか聞こえず、この内容を真に受けている陸上関係者はいない。実際、ルール変更を支持する関係者たちに話を聞くと、スピード重視という選手育成の観点ではなく「ケニア人を使われると勝てなくなる」という勝敗への不満から規制を歓迎する声が多い。

簡単に言えば、ケニア人留学生を受け入れられる高校と、それが難しい高校との間で不公平感があるという不満だ。

学校法人を持つ私立では、学校の判断によって留学生を受け入れることができるが、国公立の場合は第4章で紹介した世羅高校のように制度の間隙を縫ったような特別な仕組みを用いなければ受け入れることができない。学費や寮費などの負担が生じるため、莫大な寄付金収入がある世羅高校のように、部活の強化のために自由に使える資金が必要になる。

そうした条件を整えられる国公立の高校はほとんどなく、また私立でも経営の意向や予算の問題で受け入れられないというケースは少なくない。そのため、受け入れられる高校とそうでない高校が存在してしまうのだ。

勝利至上主義に対する批判…なぜ留学生だけが問題視されるのか

こうした留学生起用への反対意見は、これまで勝利至上主義に対する批判とセットで語られてきた。高校スポーツはあくまでも教育の一環であるはずなのに、勝つことそのものに偏りすぎていないかという視点である。この見方は一理ある。

ケニア人ランナーを受け入れている高校側は公式には、留学生ランナーの招請を教育的な観点で説明しようとするが、さすがに無理があるだろう。実際のところは、駅伝による学校の宣伝効果を見込んだものであり、チームの強化とその先の勝利を目的にしていることは否めない。

しかし、もし「教育現場に勝利至上主義を持ち込むこと」そのものを批判するのであれば、その矛先は日本人選手にも向けられるように思う。スポーツで好成績を収めた中学生を県外からスカウトして、学費や寮費を免除して高校に受け入れることも構造としては同じように見えるからである。

それは陸上に限らず、野球やサッカー、バスケットボールなど他のスポーツでも同様だ。チームのレギュラー選手の大半が県外出身の選手でありながら、高校が所在する都道府県の代表として全国大会に出場するというケースは、珍しくないどころか強豪校の中ではほとんど常識になっている。

県外から優秀な選手をスカウトするのも目的は勝利なのだから、留学生を受け入れるのと根幹の動機は同じだ。県外からのスカウトにも学費や寮費を免除するための予算が必要であり、公平、不公平の観点からも留学生と変わらない。

つまり、国籍に限らず高校スポーツに勝利至上主義は存在している。もし勝利至上主義を批判するのであれば、日本人を含んだ高校スポーツ全体について論じるべきなのに、なぜ留学生だけが問題視されるのだろうか。

留学生だけを特別に槍玉に挙げる風潮への違和感

結局のところ、この議論の多くは冷静な制度論というよりも感情論に近い。目の前で日本人選手がケニア人留学生に抜かれて涙を流す、その映像が拡散されると「かわいそうだ」「ケニア人には勝てない」という声が湧き上がる。

これは「勝てなくて悔しい」という感情が起点になっており、その捌け口としてケニア人ランナーがスケープゴートにされているだけのように見える。

私は、高校スポーツにおける県外スカウトにも、留学生の起用にも反対ではない。むしろ、高校生の段階でさまざまな選択肢があるべきだと思う。

義務教育ではなく、自らの意思で進む道として高校を選ぶ以上、どの学校を選択するか、最低限の授業時間は確保した上で、学問とスポーツのバランスをどう決めるかは個々人の自由だと思う。自分の可能性をスポーツに見出し、その道で挑戦し、将来につなげていくのは自然なことだ。

もちろん、勝つためなら何をしてもいいわけではない。勝利のために体罰やいじめが認められるはずはない。だが、勝利を目指して最大限の努力を重ねること自体は、決しておかしなことではないと思う。

勝利以外にも友情や成長といった価値は確かに存在するが、それでも「勝つこと」を目的に真剣に取り組むことは、スポーツに限らず社会のあらゆる領域で当たり前に行われている営みでもある。

だからこそ、留学生だけを特別に槍玉に挙げる風潮には違和感を覚える。勝利至上主義が高校スポーツ全体に根を張っている以上、批判の矛先を一部にだけ向けるのは筋が通らないように思うのである。

（泉 秀一）