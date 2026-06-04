とちぎテレビ

厚生労働省は３日、人口の変動を把握する２０２５年の統計結果を公表し、栃木県内で生まれた子どもの人数「出生数」は初めて９,０００人を割りました。

人口動態統計は出生・死亡・婚姻など５つの項目について集計するもので、２０２５年１月１日から１２月３１日までの１年間の結果の概要が発表されました。

それによりますと、県内の出生数は前の年から３３０人減った８,９３２人で、初めて９,０００人を下回り、過去最低を更新することが分かりました。減少は１３年連続です。

また、一人の女性が生涯に産む子どもの数を表す「合計特殊出生率」は１．１４で、６年連続で過去最低を更新することが分かりました。１．１４という数字は全国平均と同じですが、福島県と並び全国で１３番目の低さです。

県では昨年度、福田富一知事が会長を務める「県人口未来会議」を設置するなど、人口減少対策を進めてきました。

今年度は人口減少・少子化対策の総合的で効果的な促進を図るため、「県人口未来推進本部」を設置し、大学教授や研究員ら３人の県人口未来アドバイザーに助言を受けながら、２０６０年に栃木県の人口１４０万人以上を確保することを目標に取り組んでいます。

全国の出生数は６７万１千人余りとこちらも過去最少となっていて、高市首相は４日の衆議院予算委員会で「非常に厳しい状況。人口減少は静かな有事だと捉えている」と述べました。

今回の結果を受け福田富一知事は、「少子化傾向に歯止めがかからないことを重く受け止めている。効果的な施策の展開に取り組み、改善を図ってまいります」とコメントしました。