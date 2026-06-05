とちぎテレビ

日光から福島県会津若松までを結ぶＳＬ列車が初めて運行されることになり、４日、報道関係者向けの試乗会が開かれました。

今回運行する、ＳＬ大樹「土津」です。

ツアー専用の特別列車として東武日光線の下今市駅から野岩鉄道、会津鉄道を経由しＪＲ会津若松駅までを結びます。

２０１７年から日光鬼怒川地区で、ＳＬ列車を運行してきた東武鉄道は、南会津地方への延長運転を検討していましたが、トンネルが多く、山間部で上り坂が連続することが課題でした。

飯島記者：「ＳＬの前にディーゼル機関車をつけてけん引することでこれらの課題を解決し、南会津に５２年ぶりＳＬが復活します」

この企画に関係する４つの鉄道事業者が共同で、観光の周遊ルートの確立を目指しています。

「土津」は福島県猪苗代町にある神社の名前から取りました。

列車には展望デッキが備わっていて、石炭のにおいを間近で体感できます。

初のＳＬ列車が入る野岩鉄道。ツアー専用での運行になるため客の乗り降りはありませんが、野岩鉄道の社員の皆さんが見送りに来ました。

会津高原尾瀬口駅からは、旧国鉄・会津線、現在の会津鉄道を５２年ぶりに走ります。

会津田島駅までおよそ３時間。ここでディーゼル機関車を切り離し、会津若松までＳＬが先頭で走ります。

ＳＬ大樹「土津」は６月２６日と２７日に運行します。