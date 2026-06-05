〈「うちが陸上の名門だなんて、全く知りません」箱根駅伝“幻の名門校”「ガル高」実は普通の女子校だった？ ケニアを訪れてわかった“意外な実態”〉から続く

ゴール直前で日本人選手をケニア人留学生ランナーが追い抜く――。全国高校駅伝では近年、留学生による劇的な逆転劇が繰り返され、そのたびに留学生ランナーの起用について議論が巻き起こってきた。なぜ高校駅伝は、外国人留学生の起用区間を“最短区間のみ”に制限する決断を下したのか。

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第57回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した、ノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



写真はイメージ ©アフロ

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全国高校駅伝の女子大会最終5区でのケニア人留学生による逆転劇

ケニア人留学生への反発を巻き起こす大きな要因が、ドラマチックなレースによる視覚的な刺激だ。ケニア人ランナーによる逆転劇は観客の感情を刺激し、時に選手たちの起用の規制強化につながってきた。

全5区間、21.0975キロで行われる全国高校駅伝の女子大会。2018年、最終5区にトップで襷を繋いだのは仙台育英（宮城）で、長野東（長野）、成田（千葉）、豊川（愛知）に続く5番目で、神村学園（鹿児島）のケニア人留学生、カマウ・タビタ・ジェリは走り出した。

全国の常連校ながら優勝をしたことがなかった神村学園は、初めてケニアからの留学生としてタビタを迎えていた。トップとの差は31秒。

それまでも接戦で最終5区に襷が渡るケースはあったが、その後に逆転できず、むしろ引き離される形で優勝旗を掲げられずにいた。留学生ランナーを起用すれば、4区終了時に先頭との秒差が離れすぎてさえいなければ、アンカーで逆転のシナリオが描ける。

それが実現したのが、タビタが3年生になったこの年だった。襷を受け取ると次々に選手を追い抜き、2.7キロ地点で先頭に立った。そこからは後続を引き離していき、最終的には2位に26秒差をつけてゴールテープを切った。

長らく日本人だけで勝てなかった神村学園はついに全国を制したが、最終5区での留学生による逆転劇は、日本人選手との実力差をあらわにする構図となり、関係者の間で議論を呼んだ。

4人を抜いて先頭を走るケニア人ランナーに追いついたのは…

あるいは2年後の2020年には、やはりアンカーでより衝撃的な逆転劇が起こった。5区にトップで襷を繋いだのは京都の立命館宇治で、以下、2番手の須磨学園（兵庫）、3番手の北九州市立（福岡）、4番手の仙台育英まではいずれも日本人選手がアンカーだった。続いて5位で襷を受け取ったのが神村学園のバイレ・シンシア。ケニアから来た留学生ランナーだ。

このバイレが前の選手たちを追い抜けるのか、というのが実況や解説者たちの注目ポイントだった。バイレは先頭から約20秒差で襷を受け取るとハイペースを刻み、一気に前との距離を詰めていく。わずか1.5キロ地点で先頭に立った。3.5キロを残しながら、これにて勝負アリかというムードが漂った。

しかし、さらに後ろからもう1人のランナーが追走してきた。世羅（広島）のテレシア・ムッソーニ（現ダイソー）だ。トップと42秒差の8位で襷を受け取ったテレシアは、5区の序盤はさすがに先頭まで追いつくことはないだろうと、実況や解説でも言及されることはほとんどなかった。

ところが、バイレよりも速いタイムで駆け抜けてきたテレシアは、2.5キロ地点で6人を抜いて2位に浮上。残るターゲットはすでに4人を抜いて先頭を走る神村学園のバイレだけになり、日本人選手を抜いてトップに立ったケニア人ランナーを、さらに速いスピードで走るケニア人ランナーが追うという構図になった。

この留学生対決を制したのは、テレシアだった。3.2キロ地点でバイレに追いつくとすぐに引き離し、3.5キロ地点からは独走モードに入る。そのまま逃げ切って世羅が優勝し、バイレの神村学園は2位だった。テレシアのタイム、14分37秒は従来の区間記録であった15分4秒を大幅に更新する衝撃的な走りだった。

この逆転劇が残した印象は強烈だった。最終区間のケニア人2人が凄まじいペースで前を走る選手たちを次々と抜き去り、日本人選手たちが置き去りにされていった。4区まで必死に繋いできた襷が、最後の5キロで一気にひっくり返る。

ラストがケニア人2人のマッチレースになったことで、高校駅伝の優勝争いに日本人選手が不在だったように映った。2018年も含め、3年間で二度、ケニア人ランナーがアンカーで逆転して勝負を決めたことになった。

わずか5キロで1分20秒差の逆転は不可能…アンカーのケニア人ランナーは

その3年後の2023年大会はさらにドラマチックな展開だった。4区を終わった時点での先頭は仙台育英。2位は立命館宇治で30秒差、3位の神村学園とは1分20秒の大差がついていた。

トップの仙台育英、2位の立命館宇治が日本人選手を起用していたのに対して、神村学園のアンカーを任されたのはケニア人留学生のカリバ・カロライン（現日本郵政グループ）というランナーだった。

襷が渡った時点で大半の観戦者たちは、いくら神村学園のアンカーがケニア人ランナーのカロラインだとはいえ、わずか5キロで1分20秒の差を逆転するのは不可能だと思っていた。

ところが、カロラインは襷を受け取ってからハイペースを刻み、一気に2位の立命館宇治を追い上げていく。残り2キロ地点で捉えて2位に浮上すると、さらにその先を走る仙台育英を猛追していった。

しかし、それでも2人のランナーがゴール地点である西京極総合運動公園陸上競技場に入った時点では、まだ80メートルの差があった。さすがに追いつけないかと思われたが、明らかに2人の動きは違っていた。

カロラインはラストスパートで一気に差を縮めて、最後の100メートルの直線に入って逆転した。そのまま2人はゴールになだれ込み、1秒差で神村学園が優勝を手にすることになった。

このレースでは、仙台育英も2区でケニア人留学生を起用していた。つまり先行逃げ切りの作戦であり、逆に神村学園はエースを最後に残して逆転を狙っていた。いわば戦略の違いである。

しかし、ゴール手前で日本人選手がケニア人留学生に逆転されたという事実は、戦略を超えて視覚的に衝撃を与えたのである。敗れた仙台育英の選手がゴール後に号泣したことも、より観戦者たちの感情に訴えかけた。

勝者がいれば敗者も存在する。それが当たり前であるスポーツは、元から残酷な世界である。ところが、留学生に日本人が抜かれたその映像がSNSなどで拡散されると「残酷だ」「かわいそう」といった声が相次いだ。

レース直後に発表された翌年以降のルール変更

そして神村学園が劇的な勝利を収めた同日のレース直後に、大会実行委員会から翌年以降のルール変更について発表が行われた。変更の内容は、留学生ランナーの起用区間について。男女とも外国人留学生が走れるのは最短区間の3キロのみと改定された。

つまり、女子の場合、テレシアやカロラインのようにアンカーに外国人ランナーを起用することができなくなったのだ。

そもそも全国高校駅伝では、徐々に留学生の起用を制限するようにルールが変更されてきた歴史がある。1993年に男女2人ずつを起用して仙台育英がアベック優勝をすると議論が巻き起こり、1995年から「エントリーは2人以内として出場は1人」と変更された。

以降、その貴重な1人は、ほとんどの大会で男女ともに最長の1区（男子10キロ、女子6キロ）で起用されてきた。

それでも、全体に与えるインパクトは大きかった。フルマラソンの距離を7人で繋ぐ男子は、1区から順に10キロ、3キロ、8.1075キロ、8.0875キロ、3キロ、5キロ、5キロに割られている。

区間で言えば7分の1だが、1区の距離は全体の距離の4分の1に相当する。女子も同様で、全5区間の距離は、1区から順に6キロ、4.0975キロ、3キロ、3キロ、5キロで、1区が全体に占める比率は4分の1以上だ。

そこで2008年からさらなるルール変更が実施され、1区での起用が禁止された。その結果、男子は1区の次に長い3区、女子は5区で起用されるケースが増えるようになった。そうして女子で最終区にケニア人ランナーが回った結果、大逆転シーンが生まれるようになったのである。

1区の起用が制限された2008年から最短区間への制限が始まる直前である2023年までの16回の大会のうち、女子で留学生を起用した学校の優勝は7回あり、そのうち4回は最終5区での逆転勝ちだ。

そうした経緯からも、大会の運営サイドである実行委員会とその主体である全国高等学校体育連盟（高体連）は、さらに留学生の影響を小さくするために、最短区間に起用を制限した。

〈「ケニア人には勝てない」「勝利至上主義だ」高校駅伝“留学生ランナー起用”に批判の声…なぜ日本人選手ではなく留学生ばかり“叩かれる”のか？〉へ続く

（泉 秀一）