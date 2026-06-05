【鎌倉半日さんぽコース】古民家ランチやパワースポットを巡る！ 深い緑と静寂が待つ奥鎌倉で、自分にやさしくなれるひとときを
◆【鎌倉半日さんぽコース】古民家ランチやパワースポットを巡る！ 深い緑と静寂が待つ奥鎌倉で、自分にやさしくなれるひとときを
深い緑や鳥のさえずりが心地よく、休日でも静かに歩ける二階堂・浄明寺エリア。徒歩やバスを組み合わせてのんびりと｡自分のために時間を使って、心に元気を充電しよう！
〜鎌倉半日モデルコース〜
【12:00】縁側が心地いい古民家レストランでランチ
└タベルノム時時
【13:30】紅白の鳥居が目印のパワースポットへ
└鎌倉宮
【14:30】アジサイも楽しめるスポットでひと息
└茶寮 京都仁王門 鎌倉別庭
【16:30】鎌倉駅周辺まで戻ってきたらニューオープンの花屋さんへ
└gui flower Kamakura
【17:00】帰路につく前に心と体をととのえる
└御成桑拿
◆【12:00】縁側が心地いい古民家レストランでランチ
上／ふっくらと焼きあげた銀だらを、彩り豊かな季節の副菜と味わう銀だらの西京焼き御膳1,980円 下／縁側は、庭とつながる特等席｡ 窓から吹き抜ける風がどこまでも心地よい
手仕事が息づく空間で旬を味わう
「タベルノム時時」は、由比ガ浜の立ち飲み店「タベルノム日日」の姉妹店。看板メニューの麻婆豆腐から、評判を受け定番となった銀だらの西京焼き、和出汁の納豆キーマなど、歩んだ軌跡が多彩なお品書きに。すべてのランチに三浦野菜のプレートが付くのも嬉しい。
スポットデータ｜タベルノム時時・鎌倉／古民家レストラン
TEL.080-6149-5546
住所／神奈川県鎌倉市二階堂357
営業時間／11:30?15:00（14:30LO）
定休日／水・木
アクセス／鎌倉駅より徒歩30分、または大塔宮バス停下車徒歩4分
◆【13:30】紅白の鳥居が目印のパワースポットへ
上／「鎌倉宮」の護良親王が兜に忍ばせたと伝えられる獅子頭をかたどった獅子頭守1,500円? 下／緑の中に凛と立つ紅白の鳥居
深緑の杜で心洗われるひとときを
「大塔宮」の通称で知られる、護良親王を祀る「鎌倉宮」。1869年、明治天皇により創建された由緒正しき社で、親王が幽閉された土牢が残るほか、身代わり様や厄除けの信仰も厚い。緑豊かな境内に、歴史を今に伝える史跡が点在する。
スポットデータ｜鎌倉宮・鎌倉／神社
TEL.0467-22-0318
住所／神奈川県鎌倉市二階堂154
営業時間／9:00?16:00（社務所）
定休日／なし
アクセス／鎌倉駅より徒歩25分、または大塔宮バス停下車すぐ
◆【14:30】アジサイも楽しめるスポットでひと息
上／市田柿に白餡とクリームチーズを合わせた白柿フロマージュ｡ 抹茶とセットで1,600円 下／季節を映す花手水や茶室「時雨」の円窓を愛でる庭園散策も楽しみたい
庭園美のかたわらで甘味に舌鼓
京都の和菓子店が手がける「茶寮京都仁王門鎌倉別庭」 。1985年築の現代数寄屋造りの店内は、どの席も庭園を望む特等席。白柿フロマージュやわらび餅といったこだわりの甘味を、江戸の意匠を凝らした引き手やふすまに彩られた粋な空間で、心ゆくまで堪能して。
スポットデータ｜茶寮 京都仁王門 鎌倉別庭・鎌倉／茶寮
TEL.0467-38-5128
住所／神奈川県鎌倉市浄明寺5-1-10 一条恵観山荘内
営業時間／11:00?16:30（16:00LO）
定休日／不定
アクセス／鎌倉駅より徒歩34分、または浄明寺バス停下車徒歩2分
※利用には別途「一条恵観山荘」入園料700円（6月中は1,000円）が必要
◆【16:30】鎌倉駅周辺まで戻ってきたらニューオープンの花屋さんへ
お店には化学農薬不使用のオーガニックフラワーも。1輪300円?
心にそっと寄り添う1輪を求めて
鎌倉の静かな住宅街に溶け込む「guiflowerKamakura」 には、季節の草花をはじめ、環境に配慮したオーガニック栽培の花や野菜が並ぶ。置くだけで絵になる花器など、作家の感性が光るアイテムも充実。暮らしを彩る一期一会の出会いを、ここで見つけて。
スポットデータ｜gui flower Kamakura・鎌倉／生花店
TEL.0467-33-5838
住所／神奈川県鎌倉市御成町9-42
営業時間／10:00?17:00
定休日／木
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆【17:00】帰路につく前に心と体をととのえる
呼吸しやすい蒸気設計が魅力。サウナ内で全身に冷水を浴びるヒューマンロウリュとルーフトップでの外気浴が深い没入感へと導いてくれる
街のハブになる地域密着型サウナへ
令和のサウナと昭和の銭湯文化が融合した、水着で過ごす男女共用のコミュニティサウナ「御成桑拿」。必要なものはすべてレンタル可能なので、観光の合間でも気軽に立ち寄れる。鎌倉の名店とコラボした多彩なドリンクもここならではの楽しみ。
スポットデータ｜御成桑拿・鎌倉／サウナ
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市御成町10-24
営業時間／11:00?22:00（21:00LO） 土・日・祝9:00?
定休日／不定
価格例／60分2,000円?※土・日・祝2,300円?
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆
深い緑や鳥のさえずりが心地よく、休日でも静かに歩ける二階堂・浄明寺エリア。徒歩やバスを組み合わせてのんびりと｡自分のために時間を使って、心に元気を充電しよう！
〜鎌倉半日モデルコース〜
【12:00】縁側が心地いい古民家レストランでランチ
└タベルノム時時
【13:30】紅白の鳥居が目印のパワースポットへ
└鎌倉宮
【14:30】アジサイも楽しめるスポットでひと息
└茶寮 京都仁王門 鎌倉別庭
【16:30】鎌倉駅周辺まで戻ってきたらニューオープンの花屋さんへ
└gui flower Kamakura
【17:00】帰路につく前に心と体をととのえる
└御成桑拿
上／ふっくらと焼きあげた銀だらを、彩り豊かな季節の副菜と味わう銀だらの西京焼き御膳1,980円 下／縁側は、庭とつながる特等席｡ 窓から吹き抜ける風がどこまでも心地よい
手仕事が息づく空間で旬を味わう
「タベルノム時時」は、由比ガ浜の立ち飲み店「タベルノム日日」の姉妹店。看板メニューの麻婆豆腐から、評判を受け定番となった銀だらの西京焼き、和出汁の納豆キーマなど、歩んだ軌跡が多彩なお品書きに。すべてのランチに三浦野菜のプレートが付くのも嬉しい。
スポットデータ｜タベルノム時時・鎌倉／古民家レストラン
TEL.080-6149-5546
住所／神奈川県鎌倉市二階堂357
営業時間／11:30?15:00（14:30LO）
定休日／水・木
アクセス／鎌倉駅より徒歩30分、または大塔宮バス停下車徒歩4分
◆【13:30】紅白の鳥居が目印のパワースポットへ
上／「鎌倉宮」の護良親王が兜に忍ばせたと伝えられる獅子頭をかたどった獅子頭守1,500円? 下／緑の中に凛と立つ紅白の鳥居
深緑の杜で心洗われるひとときを
「大塔宮」の通称で知られる、護良親王を祀る「鎌倉宮」。1869年、明治天皇により創建された由緒正しき社で、親王が幽閉された土牢が残るほか、身代わり様や厄除けの信仰も厚い。緑豊かな境内に、歴史を今に伝える史跡が点在する。
スポットデータ｜鎌倉宮・鎌倉／神社
TEL.0467-22-0318
住所／神奈川県鎌倉市二階堂154
営業時間／9:00?16:00（社務所）
定休日／なし
アクセス／鎌倉駅より徒歩25分、または大塔宮バス停下車すぐ
◆【14:30】アジサイも楽しめるスポットでひと息
上／市田柿に白餡とクリームチーズを合わせた白柿フロマージュ｡ 抹茶とセットで1,600円 下／季節を映す花手水や茶室「時雨」の円窓を愛でる庭園散策も楽しみたい
庭園美のかたわらで甘味に舌鼓
京都の和菓子店が手がける「茶寮京都仁王門鎌倉別庭」 。1985年築の現代数寄屋造りの店内は、どの席も庭園を望む特等席。白柿フロマージュやわらび餅といったこだわりの甘味を、江戸の意匠を凝らした引き手やふすまに彩られた粋な空間で、心ゆくまで堪能して。
スポットデータ｜茶寮 京都仁王門 鎌倉別庭・鎌倉／茶寮
TEL.0467-38-5128
住所／神奈川県鎌倉市浄明寺5-1-10 一条恵観山荘内
営業時間／11:00?16:30（16:00LO）
定休日／不定
アクセス／鎌倉駅より徒歩34分、または浄明寺バス停下車徒歩2分
※利用には別途「一条恵観山荘」入園料700円（6月中は1,000円）が必要
◆【16:30】鎌倉駅周辺まで戻ってきたらニューオープンの花屋さんへ
お店には化学農薬不使用のオーガニックフラワーも。1輪300円?
心にそっと寄り添う1輪を求めて
鎌倉の静かな住宅街に溶け込む「guiflowerKamakura」 には、季節の草花をはじめ、環境に配慮したオーガニック栽培の花や野菜が並ぶ。置くだけで絵になる花器など、作家の感性が光るアイテムも充実。暮らしを彩る一期一会の出会いを、ここで見つけて。
スポットデータ｜gui flower Kamakura・鎌倉／生花店
TEL.0467-33-5838
住所／神奈川県鎌倉市御成町9-42
営業時間／10:00?17:00
定休日／木
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
◆【17:00】帰路につく前に心と体をととのえる
呼吸しやすい蒸気設計が魅力。サウナ内で全身に冷水を浴びるヒューマンロウリュとルーフトップでの外気浴が深い没入感へと導いてくれる
街のハブになる地域密着型サウナへ
令和のサウナと昭和の銭湯文化が融合した、水着で過ごす男女共用のコミュニティサウナ「御成桑拿」。必要なものはすべてレンタル可能なので、観光の合間でも気軽に立ち寄れる。鎌倉の名店とコラボした多彩なドリンクもここならではの楽しみ。
スポットデータ｜御成桑拿・鎌倉／サウナ
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市御成町10-24
営業時間／11:00?22:00（21:00LO） 土・日・祝9:00?
定休日／不定
価格例／60分2,000円?※土・日・祝2,300円?
アクセス／鎌倉駅より徒歩3分
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