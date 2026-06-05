【喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア】 6月5日10時～7月17日23時59分 予約受付 2027年2月 発送予定 価格：19,800円

フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。6月5日10時から予約を受け付ける。期間は7月17日23時59分までで、商品の発送は2027年2月の予定。

本商品は、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する喜多川海夢をニットワンピース姿で再現したフィギュア。思わず目を奪われるドキッとするポーズは、フリューによるオリジナルデザインで、ギャルらしい抜け感のあるファッションと、大人っぽく微笑む表情が相まって、海夢の新たな魅力を引き出している。

ボディラインに沿ってフィットするニットワンピースは、編み目や生地の立体感まで丁寧に造形。塗装によってやわらかな質感や立体感を表現し、リアルな存在感を演出している。艶やかで透明感のある肌や、指先に至るまでこだわった繊細な造形も見どころ。思わず見惚れてしまうような、色気と可愛らしさを兼ね備えた仕上がりとなっている。

「喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア」商品概要

SKU：AMU-FNX1182

販売形態：受注販売

予約受付期間：6月5日10時～7月17日23時59分

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

発送時期：2027年2月（予定）

商品サイズ：全高 約155mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：谷本裕人

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

【開発者コメント】

喜多川海夢といえば「動」のイメージが強いと思いますが、今回あえて「静」をテーマに、大人っぽい雰囲気を意識して制作しました。コンパクトに見えがちなしゃがみポーズでもしっかりボリューム感が出るよう、スケールは1/6を選択しました。造形面でこだわったのはニットの質感です。編み目の凹凸や素材の柔らかさが伝わるよう、試作を重ねて細部まで丁寧に仕上げています。いつもとはひと味違う海夢をぜひお手元でお楽しみください！

(C)福田晋一/SQUARE ENIX ･「着せ恋」製作委員会