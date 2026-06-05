アニメ「その着せ替え人形は恋をする」の喜多川海夢をニットワンピ姿で再現したフィギュアが登場。予約受付開始
フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より「喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は19,800円。6月5日10時から予約を受け付ける。期間は7月17日23時59分までで、商品の発送は2027年2月の予定。
本商品は、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する喜多川海夢をニットワンピース姿で再現したフィギュア。思わず目を奪われるドキッとするポーズは、フリューによるオリジナルデザインで、ギャルらしい抜け感のあるファッションと、大人っぽく微笑む表情が相まって、海夢の新たな魅力を引き出している。
ボディラインに沿ってフィットするニットワンピースは、編み目や生地の立体感まで丁寧に造形。塗装によってやわらかな質感や立体感を表現し、リアルな存在感を演出している。艶やかで透明感のある肌や、指先に至るまでこだわった繊細な造形も見どころ。思わず見惚れてしまうような、色気と可愛らしさを兼ね備えた仕上がりとなっている。
「喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア」商品概要
SKU：AMU-FNX1182
販売形態：受注販売
予約受付期間：6月5日10時～7月17日23時59分
予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか
発送時期：2027年2月（予定）
商品サイズ：全高 約155mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製塗装済み完成品
原型：モワノー
彩色：谷本裕人
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
喜多川海夢といえば「動」のイメージが強いと思いますが、今回あえて「静」をテーマに、大人っぽい雰囲気を意識して制作しました。コンパクトに見えがちなしゃがみポーズでもしっかりボリューム感が出るよう、スケールは1/6を選択しました。造形面でこだわったのはニットの質感です。編み目の凹凸や素材の柔らかさが伝わるよう、試作を重ねて細部まで丁寧に仕上げています。いつもとはひと味違う海夢をぜひお手元でお楽しみください！
(C)福田晋一/SQUARE ENIX ･「着せ恋」製作委員会