【書評】『企業不祥事の真相 ｢普通の人｣を悪者に仕立てる歪んだ構造』／秋山 進・著／日経プレミアシリーズ／1100円

【評者】加谷珪一（経済評論家）

近年、企業の不祥事が世間を賑わすケースが増えている。経済が厳しくなり、企業モラルが低下したとも捉えられるが、SNSの普及によって様々なことが可視化されやすくなったという面も大きいだろう。何でもSNSで糾弾すれば良いという風潮にはうんざりだが、不祥事が告発されやすくなったという意味では、ネット社会にもそれなりの効用があるのかもしれない。

一方、不祥事が多数、明るみに出たことで、これまで何となくという形でしか見えていなかった日本社会の歪みもハッキリ見えるようになってきた。本書は多数の企業不祥事を取り上げた良質な実用書だが、同時に不祥事という視点を通じて日本型ムラ社会の構造を描き出した社会学的作品ともいえよう。

本書では、ダイハツの試験不正、宝塚のパワハラ、ビッグモーターに絡む損保ジャパンの対応、東芝の不正会計、小林製薬の紅麹事件など、日本企業で発生した30以上の不祥事をパターン化して紹介している。不祥事が起こるきっかけは様々だが、共通しているのは日本特有の無責任で曖昧な組織体質である。日本ではどういうわけか、ごく普通のサラリーマンがなぜか犯罪者になってしまう。

職業柄、私自身、企業不祥事にも関心を寄せているが、諸外国と日本を比較すると不祥事のあり方はかなり違う。諸外国の場合、業績を水増しして巨額のボーナスをもらいたいなど、明確な目的があって意図的に不正を行うケースが多い。つまり、諸外国では不祥事の主役は意図を持った犯罪者ということになる。だが日本ではやむにやまれずというケースがとても多い。

これは日本人の人柄が良いとも解釈できるが、逆に言えば日本社会では全員が犯罪者予備軍ということでもある。不祥事に関心のある人はもちろん、組織に属する人は自己防衛のため一読しておくことをお勧めする。

※週刊ポスト2026年6月19日号