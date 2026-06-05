【「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」・「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」】 6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付 12月 発送予定 価格： 夜刀神十香 レースクイーンver. 11,000円 時崎狂三 レースクイーンver. 10,450円 【TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット】 6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付 12月 発送予定 価格：21,450円

「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」

フリューは、同社のフィギュアブランド「TENITOL」より「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」および「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」を発売する。価格は夜刀神十香 レースクイーンver.が11,000円、時崎狂三 レースクイーンver.が10,450円。両商品ともに6月5日10時から7月22日23時59分まで予約を受け付ける。どちらも発送は12月の予定。

また、フィギュア「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」と「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」のセット「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」も発売される。価格は21,450円。

「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」

価格：11,000円

6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付

12月 発送予定

本商品は、フィギュアブランド「TENITOL」より「デート・ア・ライブV」に登場する「夜刀神十香」をレースクイーン姿で再現したフィギュア。全高約30cmのTALLサイズで立体化されている。

紫を基調としたレースクイーン衣装は細部までこだわり抜いたフリューオリジナルデザイン。エナメル塗装が施され、光沢のある質感がコスチュームの魅力を一層引き立てている。

片足を浮かせて、腕を高く掲げた元気いっぱいのオリジナルポーズに加え、長い髪が大きくなびく造形によって、躍動感あふれる仕上がりになっている。

【TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.】

SKU：AMU-TNL0184

販売形態：受注販売

商品サイズ：全高 約295mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製塗装済み完成品

原型：おあげ＋スパロー

彩色：ともふみ（WATANA BOX）

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」

価格：10,450円

6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付

12月 発送予定

本商品は、フィギュアブランド「TENITOL」より、「デート・ア・ライブV」に登場する「時崎狂三」をレースクイーン姿で再現したフィギュア。全高約29cmのTALLサイズで立体化されている。

赤と黒を基調としたレースクイーン衣装は細部までこだわり抜いたフリューオリジナルデザイン。エナメル塗装が施され、光沢のある質感がコスチュームの魅力を一層引き立てている。身体を前に傾けた挑発的なオリジナルポーズに、ツインテールが大きく広がる造形が加わり、躍動感と存在感を放つ仕上がりとなっている。

【TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.】

SKU：AMU-TNL0185

販売形態：受注販売

商品サイズ：全高 約290mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製塗装済み完成品

原型：おあげ＋スパロー

彩色：ともふみ（WATANA BOX）

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」

価格：21,450円

6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付

12月 発送予定

フィギュア「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」と「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」のセット。「FURYU HOBBY MALL」のスペシャルセット限定アイテムとして、2人を並べてディスプレイできる「専用特別台座」が用意されている。

「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」※画像の台座は開発中のため、実際のものとは異なる

【TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット】

SKU：AMU-TNL0222

販売形態：受注販売

商品サイズ

夜刀神十香：全高約295mm（台座は含まない）

時崎狂三：全高約290mm（台座は含まない）

仕様：プラスチック製塗装済み完成品

付属アイテム：専用特別台座

原型：おあげ＋スパロー

彩色：ともふみ（WATANA BOX）

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅤ」製作委員会