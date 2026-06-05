「デート・ア・ライブV」の夜刀神十香と時崎狂三がレースクイーン姿で立体化。「TENITOL TALL」に登場両フィギュアに加え並べてディスプレイできる「専用特別台座」付きのセットも
「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」
フリューは、同社のフィギュアブランド「TENITOL」より「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」および「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」を発売する。価格は夜刀神十香 レースクイーンver.が11,000円、時崎狂三 レースクイーンver.が10,450円。両商品ともに6月5日10時から7月22日23時59分まで予約を受け付ける。どちらも発送は12月の予定。
また、フィギュア「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」と「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」のセット「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」も発売される。価格は21,450円。
「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」
価格：11,000円
6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付
12月 発送予定
本商品は、フィギュアブランド「TENITOL」より「デート・ア・ライブV」に登場する「夜刀神十香」をレースクイーン姿で再現したフィギュア。全高約30cmのTALLサイズで立体化されている。
紫を基調としたレースクイーン衣装は細部までこだわり抜いたフリューオリジナルデザイン。エナメル塗装が施され、光沢のある質感がコスチュームの魅力を一層引き立てている。
片足を浮かせて、腕を高く掲げた元気いっぱいのオリジナルポーズに加え、長い髪が大きくなびく造形によって、躍動感あふれる仕上がりになっている。
【TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.】
SKU：AMU-TNL0184
販売形態：受注販売
商品サイズ：全高 約295mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製塗装済み完成品
原型：おあげ＋スパロー
彩色：ともふみ（WATANA BOX）
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」
価格：10,450円
6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付
12月 発送予定
本商品は、フィギュアブランド「TENITOL」より、「デート・ア・ライブV」に登場する「時崎狂三」をレースクイーン姿で再現したフィギュア。全高約29cmのTALLサイズで立体化されている。
赤と黒を基調としたレースクイーン衣装は細部までこだわり抜いたフリューオリジナルデザイン。エナメル塗装が施され、光沢のある質感がコスチュームの魅力を一層引き立てている。身体を前に傾けた挑発的なオリジナルポーズに、ツインテールが大きく広がる造形が加わり、躍動感と存在感を放つ仕上がりとなっている。
【TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.】
SKU：AMU-TNL0185
販売形態：受注販売
商品サイズ：全高 約290mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製塗装済み完成品
原型：おあげ＋スパロー
彩色：ともふみ（WATANA BOX）
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」
価格：21,450円
6月5日10時～7月22日23時59分 予約受付
12月 発送予定
フィギュア「TENITOL TALL 夜刀神十香 レースクイーンver.」と「TENITOL TALL 時崎狂三 レースクイーンver.」のセット。「FURYU HOBBY MALL」のスペシャルセット限定アイテムとして、2人を並べてディスプレイできる「専用特別台座」が用意されている。
「TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット」※画像の台座は開発中のため、実際のものとは異なる
【TENITOL TALL 夜刀神十香&時崎狂三 レースクイーンver. スペシャルセット】
SKU：AMU-TNL0222
販売形態：受注販売
商品サイズ
夜刀神十香：全高約295mm（台座は含まない）
時崎狂三：全高約290mm（台座は含まない）
仕様：プラスチック製塗装済み完成品
付属アイテム：専用特別台座
原型：おあげ＋スパロー
彩色：ともふみ（WATANA BOX）
撮影：Vaistar studio
（敬称略）
(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブⅤ」製作委員会