【書評】『伝説の出版社 博文館』／堀 啓子・著／筑摩選書／2200円

【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）

「たけくらべ」を一括再録して樋口一葉の文名を高らしめた『文藝倶楽部』。江戸川乱歩のデビュー作「二銭銅貨」を載せた『新青年』。これらはいずれも1887（明治20）年に創業された博文館の雑誌だった。さらに国語辞典の代表格『広辞苑』の前身『辞苑』も、もとは同社から刊行された。近代日本の出版文化を語るとき、博文館を避けて通ることはできない。

本書はその歩みをたどる一冊だが、そこで描かれるメディア戦略は驚くほど今日的である。

出発点となった『日本大家論集』は、著名人の論説を集め、安く広く届ける雑誌だった。庶民の旺盛な知識欲に応え、創刊号はたちまち売り切れになった。

時事への反応も速い。日清戦争がはじまると『日清戦争実記』を刊行し、記事に加えて軍人の肖像写真や戦局図を載せた。リアリティーを重んじることで、ライバル誌を圧倒したのだ。

成功を支えたのは読者参加の仕組みでもあった。投稿を募り、誌面に読者の声を組み込むことで、雑誌は読者が集うネットワークであり、かけがえのないコミュニティへと変わった。

明治後半に創業者の大橋佐平が没すると、二代目の新太郎は印刷や取次などへと活動を広げていった。衆議院選挙で鳩山和夫（鳩山由紀夫元首相の曽祖父）を上回って東京市でトップ当選を果たしたこともあった。だが、その華々しい成功のゆえに戦後は財閥解体の対象となり、三代目の進一の時代に博文館本体は解散させられてしまう。

評者は本書を読み、今日のSNSや動画配信を思い浮かべた。時事に即応し、討論を届け、コメントで参加を促し、収益化する。その構造は実にそっくりだ。批判はあろうが、そこから新しい才能が生まれるならば、いたずらに全否定もできまい。博文館の歴史は、大衆メディアの混沌と熱気から文化が育ちうることを、あらためて教えてくれる。

※週刊ポスト2026年6月19日号