カプセルトイ「手のひらネットワーク機器4」6月11日発売！サーバーなどネットワーク機器再現シリーズ第4弾
【ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4】 6月11日～ 順次発売 価格：1回500円
「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」を6月11日より順次発売する。価格は1回500円。
本商品は、インフラネットワーク機器の監修によるミニチュアシリーズ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器」の第4弾。メーカーの監修による細かなディテールや色の再現だけでなく、4カプセル分でサーバーを1ラックが組みたてられるのが魅力となっている。
「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」、「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」、「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」、「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」の全4種がラインナップされている。
「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」ラインナップ「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」 「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」 「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」 「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」 【ラインナップ】
「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」
「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」
「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」
「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」
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