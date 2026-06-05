【ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4】 6月11日～ 順次発売 価格：1回500円

「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」を6月11日より順次発売する。価格は1回500円。

本商品は、インフラネットワーク機器の監修によるミニチュアシリーズ「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器」の第4弾。メーカーの監修による細かなディテールや色の再現だけでなく、4カプセル分でサーバーを1ラックが組みたてられるのが魅力となっている。

「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」、「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」、「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」、「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」の全4種がラインナップされている。

「ネットワーク機器メーカー監修 手のひらネットワーク機器4」ラインナップ

「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」 「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」 「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」 「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」 【ラインナップ】

「『レノボ【ThinkSystem DM3200F】』ミニチュアセット」

「『セイコーソリューションズ【SmartCS NS-2260】』ミニチュアセット」

「『XENOptics×センコーアドバンス【XSOS-576DLC】』ミニチュアセット」

「『Zabbix Japan【Zabbix Enterprise Appliance ZS-7700】』ミニチュアセット」

(C)tarlin international.,co.ltd