佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の5日の天気をお伝えします。



「九州北部が梅雨入り」

気象台は4日、九州北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。時期としては平年並みで、去年より19日遅い梅雨入りです。九州北部の向こう1か月の降水量は、平年並みの予想です。



「PM2.5が多い」

福岡県と佐賀県は5日、PM2.5が多い予想です。特に呼吸器系の疾患のある方などはご注意ください。



「天気の予想」

5日朝は雲が多いところも、次第にとれてくるでしょう。久しぶりの日差しですが、PM2.5が多い予想で、気になる方は洗濯物は室内に干す方が良さそうです。紫外線対策をしてお出かけください。





「気温の予想」5日の最高気温は福岡市、北九州市、飯塚市で27℃、大牟田市、佐賀市で28℃、久留米市、行橋市で29℃の予想です。前日より高くなるところがほとんどでしょう。「なのか間予報」晴れるのは土曜日までで、日曜日以降は梅雨らしい雲の多い天気が続きます。特に日曜日は、熱帯低気圧が梅雨前線を刺激して雨脚が強まりそうです。日曜日の朝を中心に本降りの雨となりそうです。