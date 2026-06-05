1978年に競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の三冠牝馬をはじめ、多くの名馬を育てた国枝栄氏。今年2月に定年を迎え、厩務員として新たなスタートを切った氏が、華やかで波乱に満ちた競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴る「週刊ポスト」のコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。今回は、担当する期待の2歳馬について教えてくれた。

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ダービーも終わり、今週末からいよいよ2歳戦が始まる。私が担当しているトゥザファイナルという牡馬も6月14日東京競馬場のダート1400メートルでデビューする予定だ。

昔からの競馬ファンならばこの名前にピンとくるだろう。曾祖母が金子真人オーナーのトゥザヴィクトリー。エリザベス女王杯をはじめ重賞を4つも勝った名牝で、トゥザワールド、トゥザグローリーといった重賞勝ち馬を輩出している一族。いまをときめくノーザンファームの生産馬だ。

孫にあたるシンボリクリスエス産駒の母スパークオンアイスやその子供たちはすべて小島茂之厩舎の管理馬。3歳年上の兄スパークリシャールは準オープンで現役、父はダートを中心に活躍馬を出しているナダル。小島調教師が思い入れの強い、厩舎ゆかりの馬を担当させてくれたことに感謝。しっかり期待に応えなければと気を引き締める。

最初に担当したトクシーカイザーは6歳の大人で、こちらが細かく気を使うことはあまりなかったけれど、新馬はすべてが初めてなので慎重に接している。560キロぐらいある大きな馬だが、初めて入ってきた時は2歳馬らしくちょっとしたことが気になって立ち止まったり、尻っぱねをしたりすることもあった。デビュー前の新馬は、何かを嫌がりだしたらこちらの言うことをきかなくなる。

厩務員としては「さあ、しっかり頑張ろうぜ！」と張り切りたくなるところだが、むしろマインドを下げることだ。「こっちだってまだ新米なんだから、お互いリラックスしながらゆっくりいこうよ」って。嫌がることはすぐにやめて、緊張させないこと、気分を高ぶらせないようにすることを心がけてきた。

たとえば手綱を短く持って引いたりするのはこちらの指示通りに歩かせるためだけど、馬にしてみれば自由がきかなくて窮屈な感じになる。だから、長くしてある程度やりたいことを感じ取ってのんびり待つ。体を洗った後も、しばらく洗い場の外で日光浴をさせたりする。そうしていくうちに、その馬の個性が分かってくるし、馬の方にも私に対する信頼感が芽生えてくる。こういう過程を感じられるところが厩務員の面白さだ。

ファイナルは馬場に入って駆け出すと、馬体重の割には重苦しさがなくて、それでいてパワーを感じさせる。調教の後は私が騎乗して厩舎に帰るのだが、テンションが上がりすぎることもない。

ゲート試験に合格後、新馬戦まで時間があるのでいったん放牧に出された。デビューが決まって先日戻ってきたが、以前より落ち着きが出てきたように感じたよ。大きな馬なので頭絡をつけたり鞍を置いたりするのがたいへんだけど、最近は頭を下げてじっとしてくれることもある。

これからレースを目指した調教でどう変わっていくのかも楽しみ。追い切り後の様子を見極めてしっかりケアしてあげようと思う。

※「週刊ポスト」2026年6月19日号