ohora×ツイステッドワンダーランド限定ネイル登場！7寮の世界観を指先に

韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」から、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を表現した特別なコレクションが登場します。ナイトレイブンカレッジの7つの寮をイメージした華やかなネイルデザインとカスタムパーツシールを展開。推し寮の魅力を指先で楽しめる、ファン必見の限定コレクションです。イベントやお出かけはもちろん、日常にも取り入れたくなる幻想的なデザインに注目です♡

7つの寮を表現した特別ネイル

© Disney

今回の「Disney collection -Twisted Wonderland collection-」では、セミキュアジェル（シールタイプ）全7種をラインアップ。価格は各2,300円（税込）です。

N / HEARTSLABYUL（レッド系）



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ハーツラビュル寮をイメージしたデザイン。レッドカラーとダイヤパターン、バラやトランプモチーフを取り入れた華やかな仕上がりです。

N / SAVANACLAW（ゴールド×ブラウン系）



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砂漠を思わせるマーブルデザインや爪痕アートで、力強くワイルドな世界観を表現。

N / OCTAVINELLE（ブルー×パープル系）



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海底世界を思わせる幻想的なカラーリング。貝殻モチーフやオーロラホイルが美しく輝きます。

N / SCARABIA（レッド×ゴールド系）



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王宮の装飾を連想させるゴールドホイルとレッドクリスタルが印象的なエキゾチックデザイン。

N / POMEFIORE（パープル×レッド系）



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リンゴやハート、月と星のモチーフを組み合わせた優雅で神秘的なデザインです。

N / IGNIHYDE（ブルー系）



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ホログラムホイルとブルーグリッターで未来的なサイバームードを演出。

N / DIASOMNIA（ディープグリーン系）



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魔法の炎や茨を表現したダークで優雅な世界観が魅力です。

どのデザインもマグネットやグリッターを活用し、ツイステッドワンダーランドらしい幻想的な雰囲気を指先で楽しめます。

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推し活がもっと楽しくなるパーツシール

Custom Parts Sticker / HEARTSLABYUL



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Custom Parts Sticker / SAVANACLAW



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Custom Parts Sticker / OCTAVINELLE



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Custom Parts Sticker / SCARABIA



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Custom Parts Sticker / POMEFIORE



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Custom Parts Sticker / IGNIHYDE



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Custom Parts Sticker / DIASOMNIA

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ネイルデザインと合わせて楽しめる「Custom Parts Sticker」も全7種展開。価格は各890円（税込）です。

各寮を象徴するモチーフをデザインしたパーツシールは、硬化済みジェルネイルの上から貼るだけで簡単にアレンジ可能。トップジェルを重ねて硬化すれば、自分だけのオリジナル推しネイルが完成します。

また、2026年6月12日（金）17:00より会員限定先行予約、6月19日（金）17:00より一般販売を開始。

販売はohora公式オンラインストアのほか、楽天市場、Amazon、Qoo10、TikTokShopでも順次予定されています。

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さらに、「Disney collection -Twisted Wonderland collection-」商品を6,500円（税込）以上購入すると、各寮デザインのオリジナルサテン巾着ポーチ（全7種）をランダムで1点プレゼント。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※無くなり次第、予告なく終了となります。

※種類は選べません。

※1会計につき1点のお渡しです。

※ohora公式オンラインストア限定特典です。

推し寮の世界観を指先で楽しもう

ツイステッドワンダーランドの魅力をぎゅっと詰め込んだohoraの限定コレクションは、推し活をもっと特別な時間にしてくれるアイテムばかり。

寮ごとの個性を表現したネイルデザインはもちろん、カスタムパーツシールで自分だけのアレンジも楽しめます。

数量限定ノベルティも用意されているので、推し寮の世界観を存分に楽しみたい方はぜひチェックしてみてください♪