高齢の親がひとりで暮らしている場合、子どもが生活の実態を把握できていないことは少なくありません。電話では「大丈夫」と言っていても、実際には年金だけで生活費をまかなえず、預金を取り崩しているケースもあります。さらに、孤独や不安につけ込まれ、思わぬ支出を重ねていることもあります。

「大丈夫だ」と言っていた父…通帳に並んでいた高額出金

拓也さん（仮名・56歳）が父の異変に気づいたのは、正月に帰省したときでした。

85歳の父・正一さん（仮名）は、妻を亡くしてから一人暮らしを続けています。年金は月6万円ほど。持ち家のため家賃はかからず、本人はいつも「贅沢しなければ暮らせる」と話していました。

「何か困ってない？」

拓也さんが聞いても、正一さんは決まってこう答えました。

「大丈夫だ。お前に迷惑はかけん」

ところがその日は様子が違いました。冷蔵庫には食材がほとんどなく、居間の暖房もついていません。父は「寒くない」と笑いましたが、部屋は底冷えしていました。

不安になった拓也さんが通帳を確認すると、言葉を失いました。

毎月、年金が入った直後に5万円、8万円、多い月には10万円近い出金がありました。残高は、数年前に聞いていた額から大きく減っていました。

「うそだろ……何に使ったんだよ」

問い詰めると、正一さんはしばらく黙り込んだあと、小さな声で言いました。

「近所の人に勧められてな。体にいい水だとか、布団だとか……。断れなかったんだ」

最初は、健康食品の購入でした。膝の痛みに効く、眠りが深くなる、血圧が安定する。そう言われ、1万円程度の商品を買ったといいます。

その後、販売員が定期的に訪ねてくるようになりました。

「奥さんを亡くされて寂しいでしょう」

「息子さんも忙しいでしょうから、私たちが気にかけますよ」

そんな言葉に、正一さんは少しずつ心を許していきました。気づけば、健康器具、寝具、浄水器のような商品を次々と契約していました。

厚生労働省『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』では、老齢基礎年金の平均年金月額は令和6年度末現在で約5.9万円とされています。正一さんの年金額は、決して特殊な数字ではありません。

しかし、総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の単身無職世帯では、月の収入が支出を下回り、平均で約3万円の不足が生じています。年金月6万円で一人暮らしを続けるには、預貯金の取り崩しや家族の支援が必要になる場面もあります。

「迷惑をかけたくない」が招いた孤立…家族ができる確認

拓也さんがさらに確認すると、未使用の商品が押し入れからいくつも出てきました。箱に入ったままの寝具、開封されていない健康食品、説明書も読まれていない器具。どれも、父の日常に本当に必要なものとは思えませんでした。

「なんで相談してくれなかったんだ」

拓也さんが言うと、正一さんは視線を落としました。

「お前も忙しいだろう。金のことで頼るのは情けないと思った」

拓也さんは、その言葉に怒りよりも後悔を覚えました。父は浪費していたのではありません。寂しさと不安を抱えながら、それでも子どもに迷惑をかけまいとして、外から差し出された言葉にすがっていたのです。

内閣府『令和7年版高齢社会白書』では、65歳以上の一人暮らしの人は増加しており、令和7年時点で65歳以上人口に占める一人暮らしの割合は男性18.3％、女性25.4％と推計されています。

一人暮らしそのものが問題なのではありません。ただ、家族や地域との接点が少なくなると、生活の変化や金銭トラブルに周囲が気づきにくくなります。

拓也さんは、父と話し合い、今後は大きな契約をする前に必ず連絡すること、通帳の残高を月に一度一緒に確認することを決めました。不要な契約については、消費生活センターにも相談しました。

「父を責めるだけでは、何も解決しないと思いました。必要だったのは、お金の管理だけじゃなく、父が孤立しない仕組みだったんです」

高齢の親は、子どもに心配をかけまいとして「大丈夫」と言うことがあります。しかし、その言葉だけで安心してしまうと、実際の暮らしの変化を見落としてしまうこともあります。

通帳、冷蔵庫、郵便物、部屋の温度、未開封の商品。親の生活を知る手がかりは、会話以外の場所にもあります。

年金が少ないことだけが問題なのではありません。孤独、不安、遠慮が重なったとき、高齢者の家計は静かに崩れていきます。だからこそ、親の尊厳を守りながら、早い段階で一緒に確認する姿勢が大切なのかもしれません。