杉浦悠太は4差14位発進 石川遼は69位 元日本賞金王が1差2位 米男子下部ツアー
＜BMWチャリティ・プロアマ 初日◇4日◇ソーンブレード・クラブ（サウスカロライナ州）◇6823ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、第1ラウンドが終了した。
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杉浦悠太は7バーディ・3ボギーの「66」で回り、4アンダー・14位タイで初日を終えた。首位と4打差と上々のスタートを切った。先週予選落ちした石川遼は、3バーディを奪ったものの、2ボギーと9番のダブルボギーが響き、イーブンパー・69位タイで滑り出した。8アンダーの首位にビセンテ・マルツィリオ（アルゼンチン）。1打差の2位には2020−21年シーズンに日本ツアー賞金王になったチャン・キムと、オースティン・ダンカン（ともに米国）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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