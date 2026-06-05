自民党総裁選などで高市総理の陣営が、他の候補を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題で、高市総理は5日、週刊誌が公開した関係者のやり取りとされる音声について「秘書本人か、判断することは難しい」と話しました。

立憲民主党 岸真紀子参院議員

「公設秘書の声かどうかとお聞きしているんです。これは本人にも確認したかどうかお聞きします」

高市総理

「秘書本人かどうか。あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」

先の衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題で、週刊文春は、高市総理の公設秘書と動画作成者がおこなったWeb会議でのやり取りとされる音声を公開しました。

高市総理は4日の衆議院・予算委員会では、音声を聞くために文春オンラインの有料会員になることは「拒否する」と話し、音声が秘書のものか、確認をしていませんでしたが、その後、野党側からの提供を受け、音声を確認したということです。

高市総理は5日、参議院・予算委員会で、この秘書のものとされる音声について、「私と会話しているときよりもかなり高い声でハキハキと喋っていたので違和感があった」と話した上で、「確認のしようがない」としています。