◇インターリーグ カブス―アスレチックス（2026年6月4日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発。4回に先制ソロを許し、2安打1失点で5回まで投げ終えた。

高低に丁寧に投げ分け、3回までは打者9人で抑える快投。3回先頭のゲロフに遊撃内野安打を許し、初めて走者を背負ったが、次打者を二ゴロ併殺に仕留めるなど、9個のアウトのうち、7個をゴロで奪った。

しかし、4回2死から3番のランゲリアーズにやや甘く入ったツーシームを捉えられた。右翼フェンス上部に伸びた打球は跳ね返ってグラウンドに戻ってきたため、カブス側は「チャレンジ」を選択したが、リプレー検証を経ても本塁打の判定は覆らなかった。

援護したい打線だが、4回まで1安打で無得点に抑えられた。3日の同カードで8号ソロを放った鈴木誠也外野手（31）は、9試合ぶりにベンチスタートだった。

メジャー3年目の今季は、試合前の時点で12試合に登板して4勝6敗、防御率4.37。前回登板まで自身4連敗中で、5試合ぶりの白星に期待がかかる。