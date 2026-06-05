自動運転車の普及を見据え、部品メーカーが車内空間の価値を高めるための開発を進めている。

運転操作が不要となれば、車内の居心地が新たな競争軸となるためだ。中国企業が技術で先行するとされ、国内勢は対応を急いでいる。（大竹弘晃、浮田梨奈）

「差別化要素」

内装を手がけるトヨタ紡織は、自動で形を変えるシートを開発した。

５月に横浜市で開かれた自動車関連技術の展示会「人とくるまのテクノロジー展」で披露したシミュレーターでは、画面上で高速道路に入った瞬間、自動で座席が後ろに傾き、足置きも出た。目の前の道は見えづらくなるが、リクライニングチェアに座っているようにくつろげる。同社は「２０３０年にもこうした車内空間が差別化要素になる」とみている。

自動車シート大手・タチエスの関田功執行役員は、「五感に訴える体験価値を提供する」と意気込む。座席上部に小型ディスプレーやスピーカーを備え、映像に合わせて香りや振動が感じられる「没入体験シート」を開発した。３０年以降の市販車への搭載を目指す。

中国優勢

各社が車内空間の向上に力を入れるのは、ＡＩ（人工知能）が自ら道路状況を判断する技術の登場などで、自動運転の普及の可能性が高まっているためだ。

現在、自動運転の５段階のうち、人の監視が必要な「レベル２」は市販車でも導入されつつある。高速道路など一部で手放し運転が可能なものの、「運転支援」にとどまり、運転に集中する必要がある。

特定の条件で人の監視がいらない「レベル３」以上の車両について、調査会社「富士キメラ総研」は３５年以降に本格普及し、４５年には生産台数の過半数を占めると試算する。

ただ、走行性能の向上に重点を置いてきた日本車に比べ、カラオケなどの娯楽にも注力してきた中国車が優位とされている。

自動車用スイッチを手がける東海理化の二之夕裕美社長は、「日本は『車はこうじゃないといけない』という固定観念が強いが、中国には乗客を楽しませるための自由な発想がある。壁を破らないといけない」と危機感を募らせる。同社は地図表示や音楽再生などの車内アプリケーションを「空中操作」できる技術を開発した。車内のカメラで乗員の姿勢や指の動きを認識し、目の前に投影された画面を動かせる。市場状況を見極め、販売も目指す。