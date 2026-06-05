Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379.T>が大幅反発している。４日の取引終了後に、「Ａｋｅｒｕｎ入退室管理システム」が、エーイーシー（名古屋市東区）が全国展開する２４時間無人フィットネスジム「ＥＣＯＦＩＴ２４」に採用されたと発表しており、好材料視されている。



全店舗規模での「Ａｋｅｒｕｎ」の導入により、フラッパーゲートとＡｋｅｒｕｎコントローラーを組み合わせた完全無人運営を実現。また、自社開発の会員管理システム「ＴＲＥＳＵＬ」とのＡＰＩ連携によるＱＲコードでの入退室管理とスタッフの勤怠管理の一元化や、フランチャイズ開業パッケージへのＡｋｅｒｕｎの標準採用によるオーナーの初期投資と運営の負担の軽減を実現し、全国５５店舗・会員数４万人超の規模での安定した無人運営体制を構築するとしている。



出所：MINKABU PRESS