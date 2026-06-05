コーナン商事<7516.T>が反発している。４日の取引終了後に発表した５月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比１０．９％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。



曜日回りによる影響が２．０ポイント程度あったことに加えて、中東情勢の緊迫化を背景とした石油由来品の供給不安から、合板、断熱材、オイル類、塩ビパイプ、養生材、接着剤、ビニール類などを中心に需要の高い状況が継続した。また、２０２７年の省エネ基準強化を見据え、エアコンの本体及び関連部材ともに好調。更に天候に恵まれたことで園芸用品や殺虫剤、冷感ウェアなども売り上げを押し上げた。



出所：MINKABU PRESS