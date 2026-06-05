介護で使われるADLとは？意味や生活への影響、介護との関係をわかりやすく解説

高齢期において、自立した生活を送り続けるためにADL（日常生活動作）の維持は重要です。しかし、ADLが低下し始めると、どのような影響があるのか、どう対策すべきか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

本記事では介護で使われるADLについて、以下の点を中心に解説します。

ADLとQOLの関係

ADLが低下する主な原因と心身への影響

ADL低下を予防するための具体的な対策とサービスの活用

介護で使われるADLへの理解を深めるとともに、日常生活を支えるうえでの参考にしていただければ幸いです。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護で使われるADL（日常生活動作）とは

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

ADLとは何ですか？

ADLとはActivities of Daily Livingの略称で、日本語では日常生活動作と訳されます。起床や移動、着替え、食事、トイレ、入浴、整容（洗顔や歯磨きなど）といった、日常生活を送るうえで必要な動作のことです。

介護や医療、リハビリ、介護保険の要介護認定調査などに広く活用されており、数値で評価されます。高いほど自立度が高く、低いほど介助が必要と判断されます。

ADLの評価は、本人に合ったケアプランの作成や、必要なサービスの選定にも直接活用されるため、介護の現場において重要な指標となっています。

ADLにはどのような日常生活動作が含まれますか？

ADLは基本的日常生活動作（BADL）と手段的日常生活動作（IADL）の2種類に分けられます。

【BADL（基本的日常生活動作）：生活に必要な基礎的動作】

食事・更衣・整容・入浴・排泄・移動（寝返り・歩行など）

【IADL（手段的日常生活動作）：より高度で複雑な動作】

家事全般（掃除・洗濯・料理）、外出・買い物、金銭や服薬の管理、電話の応対など

BADLが“自身で食事ができるか”を指すのに対し、IADLは“献立を考えて調理・片付けまでできるか”といった社会生活の自立度を測る指標です。

まずBADLの維持が基本ですが、より質の高い生活にはIADLの視点も欠かせません。

IADLの低下は、BADLが低下する前段階のサインとなることもあり、早期発見や対応の指標として位置づけられています。

ADLの状態は要介護認定とどのように関係しますか？

要介護認定は、ADLの自立度に基づき必要な介護量を判断する指標です。

・要支援1・2：日常生活はおおむね自立しているが、買い物などのIADLに一部見守りが必要

・要介護1・2：排泄・入浴・調理などに部分的な介助が必要

・要介護3以上：寝返りや立ち上がりが難しく、日常生活全般に全面的な介護が必要

ADLの状態は、必要なサポート量と直結しています。認定調査では、日頃の生活の様子を正確に伝えることが重要で、家族が普段気付いていることをメモしておくと、より実態に合った認定につながりやすくなります。

BADLとIADLについて教えてください

ADLは、その難易度や性質によってBADLとIADLの2種類に大別されます。

BADL（基本的日常生活動作）とは、生活を送る上で必要となる、単純な身の回りの動作を指します。

・起居動作（ききょどうさ）：寝返り、起き上がり、座る

・食事、更衣、排泄、入浴：生きるための基本的な活動

一方、IADL（手段的日常生活動作）は、BADLの次の段階にあたる、より複雑で高い判断力を伴う応用動作のことです。

・家事、買い物：献立を考え、調理や片付けを行う

・社会生活：金銭管理、服薬管理、交通機関の利用

BADLが“自身で食べられるか”を重視するのに対し、IADLは“自立して社会生活が送れるか”を評価する指標となります。IADLが低下し始めると、将来的にBADLも低下するリスクが高まるため、早い段階での気付きが重要です。

ADLが低下するとどのような介護が必要になりますか？

ADLが低下すると、段階に応じた介助が必要です。

・転倒防止の付き添いや動作の促し（見守り・促し）

・洗身やボタン留めなどの補助（部分介助）

・食事・排泄など生命維持に関わる全面サポート（全介助）

活動範囲が狭まると心身の機能がさらに衰える悪循環に陥りやすくなります。本人の残存能力を活かしながら、適切なリハビリや介護サービスを取り入れることが重要です。

介助の方法を誤ると残存機能を損なうリスクもあるため、専門家（ケアマネジャーや理学療法士など）に相談しながら、本人の状態に合った介助方法を選びましょう。

ADLとQOL（生活の質）の関係を教えてください

ADLとQOLは密接に関係していますが、必ずしも正比例するわけではありません。ADLが向上すると自信や意欲が生まれQOLも高まりますが、身体機能が低くても趣味や家族との交流を通じて高いQOLを維持することは十分に可能とされています。

近年の介護やリハビリ現場では、動作ができることだけをゴールとせず、その先の自己実現や幸福感（QOL）を重視する考え方が主流です。ADLの維持・向上を目指しながら、本人がどのような生活に喜びを感じるかという主観的な幸福に寄り添うことが、その方に合ったサポートにつながります。

例えば、歩行が困難になっても“好きな場所に外出できる”という体験を車いすで実現することも、QOL向上の一つのアプローチです。

ADL（日常生活動作）が低下する原因

ADLが低下する主な原因を教えてください

ADLが低下する背景には、加齢だけでなく以下のような要因が複雑に関係しています。

・加齢（老化）

・生活習慣病

・認知症、神経疾患

・関節疾患

・薬の副作用

複数の原因が重なり合って状態が悪化することが多いとされるため、早期の特定と対策が重要です。服薬が原因の場合は、主治医に相談することでADLの改善が期待できるケースもあります。

身体機能や認知機能の低下はADLにどのように影響しますか？

身体機能の低下は、筋力低下や関節の拘縮が連鎖的に日常動作を困難にします。例えば、栄養不足で筋力が落ちると自力で立てなくなり、排泄や入浴などの基本動作にも介助が必要になります。

認知機能の低下は、記憶力や実行機能の低下により、買い物の計画や服薬管理、電話応対などの社会生活の動作に支障をきたします。

ADLは応用的なIADLから先に低下し、次第に基本的なBADLへ波及して要介護状態へ進行します。

生活環境や心理状態はADLの低下に関係しますか？

心理的な変化や生活環境はADLに大きな影響を及ぼす可能性があります。

【心理面】

自信の喪失や役割の喪失による意欲低下が外出や交流を減らし、閉じこもりが心身を急激に衰えさせます。早めの精神的ケアが重要です。

【環境面】

段差の多い家や使いにくい設備は行動範囲を狭めます。手すりの設置、段差解消などの住宅改修や、歩行補助杖、シルバーカーなどの福祉用具の活用が、転倒防止と自立行動につながります。

ADL（日常生活動作）を維持するためにできること

ADLの低下を予防するために取り組むべきことを教えてください

①生活習慣の改善適度な運動とバランスのよい食事を習慣化し、趣味や地域活動など社会交流の継続が大切です。②自立支援と環境整備本人の”できること”を奪わず、ゆっくりでも自身で取り組んでもらいましょう。手すり設置や歩行補助器具の活用で介助なしで動ける範囲を広げることが、意欲向上にもつながります。ケアマネジャーなどの専門家に相談しながら無理なく進めましょう。

介護サービスやリハビリはどのように役立ちますか？

介護サービスやリハビリテーションは、身体機能の回復に加え、社会的なつながりを再構築しADL低下を防ぐ役割を担います。

理学療法などの専門的な訓練は、筋力維持や歩行、嚥下機能の改善に直結し、実際の生活動作をスムーズにします。また、デイサービスなどの利用は外出の機会を生み出し、他者との交流を生みます。行く場所や役割があるという実感は自尊心を高め、意欲の向上に寄与します。

また、趣味や習い事を通じて社会との接点を維持することは、認知機能の低下防止にも有効とされています。専門職のサポートを受けながら、本人の興味に合った活動を取り入れることが、自立した生活とQOL向上につながります。

編集部まとめ

ここまで介護で使われるADLの重要性や、低下を防ぐためのポイントについてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

ADLの維持はQOL向上に直結するが、身体機能が低下しても趣味や社会交流で高いQOLの維持が期待できる

低下の原因は身体・認知機能だけでなく心理面や環境も影響するため、本人の“できること”を奪わない見守りと環境整備が重要

介護サービスやリハビリは身体機能の回復だけでなく社会との接点を生み出し、自立した生活を長く支えてくれる

ADLの維持と向上は、本人らしく輝ける時間を増やすために欠かせません。周囲のサポートや専門的なサービスを上手に活用しながら、早期の対策を心がけましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

自立生活の指標：日常生活動作（ADL）とは｜公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

（参考）日常生活動作（ADL）の指標FIMの概要｜厚生労働省