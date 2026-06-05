5日10時現在の日経平均株価は前日比1141.82円（-1.69％）安の6万6328.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1264、値下がりは273、変わらずは21と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は434.45円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が374.11円、イビデン <4062>が116.32円、ＳＢＧ <9984>が86.08円、ファナック <6954>が49.28円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を34.59円押し上げている。次いでトレンド <4704>が18.14円、コナミＧ <9766>が15.59円、任天堂 <7974>が13.21円、リクルート <6098>が12.07円と続く。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、保険、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、金属製品が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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