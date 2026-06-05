6月5日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

早くも梅雨の晴れ間になりそうです。熊本市も晴れてきています。天気が回復して、曇りのち晴れの予想です。次第に日差しが届きそうです。今日は洗濯のチャンスです。日中は雨の心配はほとんどなさそうなので、洗濯物を外に干すことができそうです。

気温

今朝の最低気温は、熊本市で21.7℃、阿蘇市乙姫は18.9℃、人吉市で20.2℃、天草市本渡も20.2℃でした。日中は日差しが出てくると気温が上がりそうです。最高気温は熊本市で29℃の予想で、暑くなりそうです。阿蘇市乙姫は25℃、天草市牛深で27℃、人吉市は30℃、真夏日の予想です。

明日以降の天気

土曜日は晴れのち曇りのち雨の予想で、下り坂となります。雨は夜からで、日中はなんとか持つかなというところです。午前中はまだ晴れそうですが、昼頃から雲が広がってきます。最高気温は熊本市で30℃の真夏日の予想です。

日曜日は雨が降る見込みで、警報級の大雨となる可能性もあります。特に朝からは激しく降る恐れがあります。明け方から昼頃にかけてが雨のピークとなりそうです。最高気温は熊本市で25℃の予想ですが、ムシムシ、ジメジメになりそうです。

月曜日はまだ雨が残りそうです。特に早い時間の方が雨が降る見込みで、すっきりしない天気になりそうです。火曜～木曜日は曇りの予想ですが、前線の位置次第で晴れ間が出るのか、雨が降るのか、このあたりはまだ不確定です。梅雨時期は一番予報が難しいので、最新の予報を参考にしてください。

明子のささやき

日曜日に近づいてくる熱帯低気圧についてですが、台風になるかどうかは、まだ不確定な状況です。熱帯低気圧と台風の違いというのは風速で、最大風速が17.2メートル以上になると台風になります。今のところ超えるかどうかのギリギリのところになりそうなので、台風にならないまま近づいてくるのか、一時的に台風になってくるのかというところは、まだわからないところではありますが、いずれにしても熱帯の暖かく湿った空気を運んでくるというところが一番注意が必要で、雨が激しく降る恐れがあります。日曜日は雨の降り方に注意してください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。