吉本新喜劇の西川忠志（５８）が、ムキムキな近影を披露した。

５日までにインスタグラムで「早めの帰宅 今日は２回公演でした。ですので早目に帰れて家で晩御飯を食べました」と明かし、「栄養満点 いつも美味しい料理を妻が作ってくれます。ありがたいです」と妻に感謝。

「そして写真はお風呂上がりの一枚です！栄養満点ポーズで まだ汗がひいてませんね」とつづり、白のタンクトップでガッツポーズ。腕の筋肉が盛り上がっている。

「では明日は３回公演です。引き続き皆様方のご来場を心よりお待ち申し上げております ちなみに今週のすっちー座長週の芝居の中で僕は○○○一丁になっております！」と記し、「＃マッチョになりたい ＃ ＃筋トレ」とハッシュタグ。フォロワーは「凄（すご）い筋肉ですね」「どうやったらそんなになるんですか？」「同年代ですが、スゴいです！」「ムキムキですね」「素晴らしい」と驚きが止まらなかった。

西川きよし、ヘレン夫妻の長男である忠志。２０２４年６月頃から筋トレを始めたそうで、マッチョ化した姿が「デカッ」「知らない間にすごい事になってる」「マッチョすぎて誰か分かりませんでした」「見た瞬間、ハルク……て声出た」と話題になっている。