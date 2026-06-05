◇ナ・リーグ ジャイアンツ12−9ブルワーズ（2026年6月4日 ミルウォーキー）

ジャイアンツの李政厚外野手（27）が4日（日本時間5日）、敵地でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5打数4安打1打点でチームの連勝に貢献した。

初回、シュミットの先頭打者アーチで先制し、なおも2死一塁の第1打席で左前打を放って好機を拡大。エルドリッジ、チャプマンの連続適時打を呼び込み、この回3点につなげた。

3回無死二塁の第2打席は右翼線に適時二塁打。4回の第3打席こそ二ゴロに倒れたが、7回の第4打席は先頭で左前打を放ち、打者一巡の猛攻でまわってきたこの回2度目の打席となる第5打席も右前打。20安打で12点を奪った打線をけん引した。

イ・ジョンフは5月31日（同6月1日）のロッキーズ戦でも韓国人打者では初となる1試合5安打をマーク。直近7試合で3度目の1試合4安打で打率は・322まで上昇。ナ・リーグ4位に浮上した。

母国、韓国のメディア「OSEN」は現地実況がイ・ジョンフの打撃に「言葉が出ない」と驚嘆したことを報じ「首位打者争いに名乗りを上げた」と沸いた。