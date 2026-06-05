レアル・マドリードが、アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ（24）の獲得に動く可能性があるようだ。



昨季に続いて今季も2年連続無冠に終わったレアルは、現会長であるフロレンティーノ・ペレス氏と、エンリケ・リケルメ氏が会長選挙を繰り広げている。7日に投票となるなかで、両者ともに政策を打ち出している。



そのなかで、ペレス氏が再選を果たした場合、ベンフィカを指揮するジョゼ・モウリーニョ監督が新指揮官に就任するとみられている。イギリス『Mirror』によれば、そのモウリーニョ監督はインテルのオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースと、リヴァプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテの獲得が間近になっているなかで、カラフィオーリの獲得も要請したようだ。



ローマでプロキャリアをスタートさせたカラフィオーリは、複数クラブを経て2024年夏にボローニャからアーセナルへ完全移籍。足元の技術の高さを生かしたビルドアップ能力を武器に今季は公式戦36試合に出場し、クラブのプレミアリーグ制覇に貢献していた。





